Ultimo si ferma durante il concerto per aiutare una fan

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Erika Pomellailromano, si blocca in mezzo all'esibizione per permettere ad una fan di essere soccorsaha inaugurato la tappa romana del tour del suoalbum, Colpa delle Favole, in un Palalottomatica completamente pieno. Il cantante romano, fresco della seconda posizione ottenuta allo scorso Festival di Sanremo, ha intrattenuto i suoi fan per circa due ore, non concedendosi nemmeno un attimo di respiro e dedicandosi a coloro che facevano eco ad ogni strofa di ogni canzone proposta. Ed è stato propriol'esecuzione di uno dei brani più famosi diche ha avuto luogo un episodio spiacevole.stava cantanto la prima strofa di Pianeti, quando alcune persone sotto al palco hanno cercato di catturare la sua attenzione, sbracciandosi. A quel punto il cantante si è tolto gli occhiali da sole, che ha tenuto per la maggior parte ...

