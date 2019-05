Riforma pensioni | Quota 41 ed esodati | ancora nessuna risposta dal Governo

Riforma pensioni : Quota 100 è stata una necessità ma serve anche Q41 - parla Di Maio : "Avremmo voluto approvare Quota 41 ma abbiamo dovuto fare Quota 100", sono le parole del vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che spiega i passi compiuti dall'esecutivo Conte che hanno portato all'entrata in vigore del sistema delle quote fortemente sbandierato dalla Lega che consente un'uscita più flessibile dall'attività lavorativa. Di Maio: 'Serviva Quota 41' Stando a quanto affermato dallo stesso Ministro del Lavoro, infatti, ...

Riforma pensioni - 500mila dipendenti della PA pronti all'uscita nel triennio : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi, 15 maggio, vedono emergere nuovamente il tema della Riforma previdenziale ed il relativo intreccio con il riavvio del turn over generazionale, soprattutto nel pubblico impiego. Il comparto appare particolarmente sensibile non solo per le richieste di flessibilità in arrivo dagli stessi lavoratori, ma anche per la necessità di garantire la continuità del servizio verso i cittadini (con evidenti riverberi ...

Riforma pensioni : Quota 41 tra tre anni - Durigon conferma anche la proroga per l'OD : Dopo il successo ottenuto dal Governo giallo-verde per quanto concerne il meccanismo della Quota 100, il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon conferma gli interventi che lo stesso esecutivo dovrà attuare nei prossimi anni al termine della sperimentazione del sistema delle quote. Oltre 131 mila domande presentate per Quota 100 Come riporta il quotidiano "Il Messaggero", il famigerato sistema della Quota 100 ha raggiunto le 131 ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Marattin “Riforma Fornero ancora c’è” Il governo giallo-verde, appena insediatosi al governo, ha messo in cima alle priorità, tra le altre cose, lo smantellamento della riforma Fornero. Il primo step è stato Quota 100, misura partita originariamente con altri propositi, alla fine si è tradotta in una sorta di pensione anticipata per chi avesse maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non una Quota ...

Pensioni - Quota 41 : conti pubblici preoccupanti e la Riforma potrebbe saltare : Non ci sono buone notizie per tutti coloro che sperano in una riforma Pensionistica volta ad azzerare in via definitiva la tanto odiata riforma Fornero entrata in vigore nel 2012. Dopo l'approvazione della Quota 100, infatti, è ipotesi dell'Esecutivo giallo-verde completare l'assetto del sistema previdenziale italiano con l'entrata in campo della Quota 41 per tutti. Come ormai noto, il famigerato sistema delle quote è una misura in via ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “concetto Riforma abusato e mal capito” : Pensioni ultime notizie: Fornero “concetto Riforma abusato e mal capito” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni dell’ex ministro del Lavoro del Governo Monti, Elsa Fornero. Ospite e protagonista principale della lezione di Macroeconomia e Politica Economica nel corso di laurea in Management d’Impresa all’Università di Messina, in cui ha parlato di Riforma e di Pensioni, puntando l’attenzione soprattutto sul ...

Pensioni ultima ora : Riforma Quota 100 e Fornero - scontro Cisl-M5S : Pensioni ultima ora: riforma Quota 100 e Fornero, scontro Cisl-M5S Pensioni ultima ora: “Rimettiamo al centro i lavoratori” è il titolo di un video che ha per protagonisti un gruppo di senatori del MoVimento 5 Stelle pubblicato simbolicamente il 1° maggio. Non a caso proprio nel giorno della Festa del Lavoro per ricordare alcune delle azioni prodotte dell’esecutivo gialloverde. Pensioni ultima ora, Il M5S rivendica “impegno ...

Riforma pensioni : la Lega pensa a nuove misure per Quota 41 ed esodati : Lavoratori precoci, Quota 41, esodati e proroga del regime sperimentale donna; sono questi i prossimi obiettivi che il Governo Conte dovrà attuare prossimamente per superare in via definitiva la Legge Fornero. Nonostante, le numerose polemiche sorte sulla Quota 100 e sul cosiddetto reddito di cittadinanza, infatti, l'esecutivo non intende effettuare passi indietro e continua a lavorare sulla stessa linea. A rassicurarlo è il sottosegretario al ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Salvini “Riforma Fornero - antifascisti facevano canne” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Salvini “Riforma Fornero, antifascisti facevano canne” Pensioni ultima ora: sempre vivo il dibattito sulla misura previdenziale Quota 100 fortemente voluta dalla maggioranza composta da MoVimento 5 Stelle e Lega. E approvata dal Governo Conte. La misura in vigore da alcuni mesi è motivo di orgoglio per gli stessi esponenti dell’esecutivo che rispondono colpo su colpo alle critiche che arrivano sia da ...

Riforma pensioni : Quota 100 e rdc - nessuna prospettiva di crescita nel Def : Continuano le polemiche sul famigerato sistema della Quota 100 visto che, stando ai numeri lanciati dal nuovo Documento di Economia e Finanza, lasciano ipotizzare tutt'altro che una prospettiva di crescita economica per l'Italia. La misura tanto sbandierata dalla Lega, quindi, rischia di essere un flop nonostante le numerose domande di prepensionamento presentate. Numeri allarmanti dal Def Si tratta di circa 117 mila unità con una netta ...

Pensioni anticipate - serve una Riforma : possibile nuova tassa sulla casa : In Italia la politica economica si delinea fondamentale e strategica per le prossime decisioni del Governo in materia fiscale e previdenziale. Secondo le ultime analisi del Fondo monetario internazionale (Fmi) i Paesi, tra cui l’Italia, con un debito pubblico sempre più pesante e un conseguente aumento della spesa nazionale, rischiano l’introduzione di una nuova tassazione sulla casa di proprietà. L’Fmi sottolinea la necessità di un risanamento ...

Pensioni ultime notizie : Fmi “serve Riforma opposta a Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Fmi “serve Riforma opposta a Quota 100” L’Italia è passata sotto la lente d’ingrandimento del Fondo monetario internazionale in occasione del Fiscal Monitor. In generale il rapporto ha rivelato una preoccupazione per la crescita del debito mondiale. Nel particolare si è soffermato anche sul caso italiano, affermando la necessità di una Riforma delle Pensioni opposta a Quota 100 e intimando perfino il ...

Fmi avverte l'Italia : "Debito continua a salire - peggio della Grecia. Serve tassa sulla prima casa e Riforma delle pensioni" : La politica di bilancio nelle economie avanzate dovrebbe allentarsi ulteriormente nel 2019: "In Italia l'allentamento sarà di un terzo di punto percentuale di pil, riflettendo l'aumento della spesa per il nuovo programma di reddito e il parziale rovesciamento delle passate riforme delle pensioni". Lo afferma il Fondo monetario internazionale, secondo il quale "in Italia la ricchezza potrebbe essere tassata con una moderna tassa di ...