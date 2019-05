Mio figlio era fragile e difficile Cresciuto senza padre | non giudicatelo per una

Parto nella cascina dell’eroina. La donna : "Mio figlio è il sole che mi farà uscire da questo inferno" : “Mio figlio è il sole che mi farà uscire da questo inferno”. La 28enne ucraina che ha Partorito nella “cascina dell’eroina” di Rogoredo non ha mai avuto dubbi: vuole tenere il figlio, andare in una comunità e curare la sua dipendenza. Con lui, ne uscirà.La donna, nel corso della gravidanza ha continuato ad assumere eroina, il figlio è nato mostrando i segni dell’astinenza. ...

Calciomercato Napoli - papà Mertens assicura : “Mio figlio resta” : E’ ormai un idolo dei tifosi partenopei e vuole proseguire la sua avventura al Napoli. E’ il padre di Mertens ad assicurare sul futuro del belga in azzurro. “Se Dries resterà a Napoli? Forse non ci crederete – dice Herman Mertens ai microfoni di Radio Crc – ma non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello ...

Catania - maestra sospesa : "Picchia Mio figlio e plagia" : Un nuovo caso di maestra sospesa per presunta attività politica in classe è scoppiato in Sicilia. Dopo quello della professoressa di Palermo, ecco un altro che riguarda una maestra delle scuole elementari della provincia di Catania. A raccontare la storia è però una candidata del PD alle elezioni europee, Mila Spicola, che l'ha descritta così:"Mi ha contattata una collega di Catania per raccontarmi cosa le è successo. È stata sospesa per due ...

Tennis - Victoria Azarenka : “Prima della nascita di Mio figlio giocare era la mia vita - adesso non lo è più allo stesso livello” : E’ una Victoria Azarenka a metà tra il suo lato intimo e la sua parte battagliera, quella che si racconta alla BBC parlando di diversi aspetti della sua carriera, del Tennis e della sua vita. La trentenne bielorussa, già numero 1 del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open, ricorda tutto il periodo della maternità, delle battaglie legali per avere l’affidamento del figlio e del cambiamento delle regole sulla maternità a ...

"Picchia Mio figlio e fa politica" - maestra sospesa dopo la denuncia di una mamma. "Ho solo letto Anna Frank" : Una maestra di una scuola elementare in provincia di Catania è stata sospesa dopo la denuncia della mamma di un bambino di terza elementare: "Picchia mio figlio, lo obbliga a stare in piedi e gli ha fatto saltare la merenda e tratta tematiche politiche in classe con nozioni 'comuniste'". In seguito

Madre fa sospendere la maestra : "Picchia Mio figlio e fa lezioni comuniste" | La docente : "Ho solo letto il Diario di Anna Frank" : E' successo in una scuola primaria della provincia di Catania.'insegnante, che nega le accuse dicendo di non aver mai fatto politica ma solo letto il Diario di Anna Frank, sarebbe stata sospesa ufficialmente per uno scappellotto dato al ragazzino ma una sua collega su Facebook racconta un'altra storia.

"Picchia Mio figlio e legge Anna Frank" : la denuncia della mamma fa sospendere per due giorni la professoressa : “Picchia mio figlio, lo obbliga a stare in piedi e gli ha fatto saltare la merenda e tratta tematiche politiche in classe con nozioni ‘comuniste’”. E’ l’accusa di una madre di un alunno di terza elementare del catanese che ha portato alla sospensione della maestra per due giorni. Il caso però non è simile a quello di Palermo, dove la professoressa Rossella Dell’Aria è stata ...

Simonetta Martone : "Lanciai Belen - nessuno stilista voleva vestirla. La tv non mi manca - ora mi godo Mio figlio" : Vent’anni. Come il tempo passato dal momento in cui il nostro racconto si è interrotto, ma anche il titolo della seconda trasmissione che Simonetta Martone condusse sotto la guida di Michele Guardì. “Il programma ripercorreva la storia della televisione italiana – ricorda a TvBlog – facevo coppia con Andrea Roncato e indossavo meravigliosi vestiti originali appartenuti a Mina, Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano”.A pochi mesi ...

Simona Ventura a ruota libera : “Morgan - il Mio figlio più problematico” : Simona Ventura a ruota libera a Tv Talk: “Morgan, il mio figlio più problematico”. Poi le parole su Temptation Island Vip ed Elettra Lamborghini Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice è sbarcata a Tv Talk, programma storico del sabato pomeriggio di Rai 3, e ha fatto il punto sulla sua situazione attuale, professionale e […] L'articolo Simona Ventura a ruota libera: “Morgan, il mio figlio più problematico” ...

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli : "Mio fidanzato Alessandro vuole sposarmi. Un figlio? Magari!" : Nel corso della puntata di daytime del Grande Fratello 16 di giovedì 16 maggio 2019, Serena ha parlato del suo fidanzato Alessandro. Lo ha fatto confidandosi con Kikò, ma anche in confessionale. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, spinta anche dalla malinconia, ha detto:Lo vorrei stringere e abbracciare. Nell'ultimo messaggio mi ha scritto 'Piccola, ti amo tanto, al più presto ti voglio sposare'. Me lo ha scritto ...

Francesco Moser in tv dice spero che Mio figlio torna a casa : Francesco Moser l’ex campione di ciclismo, si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo nello studio di “Storie Italiane”, dove è stato ospite di Eleonora Daniele. Ignazio Moser come ribadito anche dal padre, fino all’ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip” era stato un ciclista semiprofessionista e lavorava nell’azienda vinicola di famiglia. La sede si trova a Trento e oggi Francesco Moser ha espresso il desiderio di ...

Storie Italiane - il figlio di Pippo Baudo : “Nessuno screzio con Mio padre” : Alex Baudo ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Con mio padre Pippo ho un bel rapporto” Si è raccontato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 15 maggio 2019, Alex, figlio di Pippo Baudo. Nella lunga chiacchierata con la padrona di casa Eleonora Daniele, Alex Baudo ha innanzitutto smentito le voci circolate più volte in passato, secondo le quali tra lui e Baudo ci sarebbero screzi e tensioni. Non è ...

Alex Baudo - il figlio segreto/ 'Con Mio padre Pippo c'è un grande rapporto' : Alex Baudo, il figlio segreto di Pippo ospite di Storie Italia: dal rapporto con il padre alla sua carriera da artista, ecco le sue parole.

"Mio figlio malmenato al comizio di Salvini - un poliziotto gli ha detto che Matteo non si tocca" : L'insofferenza del vicepremier della Lega, il pugno duro della Digos: cos'è successo in uno degli ultimi comizi di Salvini...