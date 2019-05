Germania, due bambini di 4 e 7 anni morti annegati in uno stagno (Di mercoledì 22 maggio 2019) Tragedia in Germania, dove due bambini di sette e quattro anni sono stati ritrovati senza vita nel laghetto del giardino dei vicini di casa. E' successo ad Heere, nella Bassa Sassonia, ieri sera. Poco prima, intorno alle 21.30, dei bimbi si erano perse le tracce ed erano scattate le ricerche. Le autorità sono arrivate sul posto quando le madri avevano già trovato i piccoli. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori. Le cause della tragedia sono ancora da stabilire. Il bambino di quattro anni viveva nella casa vicina a quella del laghetto. Il cugino di sette anni era in visita da lui.



