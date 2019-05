F1 | Lewis Hamilton strizza l’occhio ad un possibile futuro in Ferrari Tutte le ipotesi

Lewis Hamilton regala una Mercedes di Formula 1 e il trofeo del GP di Spagna al suo piccolo fan malato : Tutto è incominciato con un video. Il piccolo Harry Shaw, 5 anni, salutava il suo campione del cuore, Lewis Hamilton, augurandogli il meglio in vista dell'imminente Gran Premio di Spagna. Lo faceva timidamente, ma con un grande sorriso, dal lettino di ospedale in cui era ricoverato a causa di un Sarcoma di Ewing, una rara e gravissima patologia di tumore alle ossa attualmente incurabile. Il team della Mercedes riceve il video, e lo mostra al ...

Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Lewis sincero : “non è mai stato un segreto il fatto che fossi un tifoso della Rossa” : Dopo la vittoria in Spagna Lewis Hamilton ha commentato le recenti dichiarazioni del suo team principal Toto Wolff riguardo un suo possibile futuro alla Ferrari Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Spagna, regalando alla Mercedes, grazie anche al secondo posto di Valtteri Bottas, la quinta doppietta consecutiva della stagione 2019. Al termine del weekend di gara del Montmelò, si è parlato ancora una volta delle difficoltà Ferrari, ...

Lewis Hamilton dice che non è la colpa sua se la Formula 1 è diventata noiosa : Lewis Hamilton, dopo aver vinto per la terza volta di fila il Gran Premio di Formula 1 della Spagna con

Lewis Hamilton - e la sfida con Iwc Schaffhausen : Come si fa a capire quanto è grande un “grande campione”? I metodi possono essere i più disparati, ma un buon metro di giudizio è anche nella sua capacità di uscire dal seminato e mettersi in gioco. Così Lewis Hamilton lascia – solo per un istante – i circuiti di Formula Uno per misurarsi con una sfida decisamente anti-convenzionale: quella contro un aereo Silver Spitfire. Iwc Schaffhausen ...

Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Stiamo scrivendo la storia. La macchina mi ha dato grandi sensazioni” : La risposta del campione. Lewis Hamilton vince il GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Una gara vinta da dominatore, quella del campione del mondo in carica, prendendo la testa fin dalla partenza e interpretando alla perfezione tutti i momenti critici della corsa. Se ieri non era stata la sua giornata nelle qualifiche, oggi il 34enne nativo di Stevenage ha dato una grande dimostrazione di forza, riconquistando anche la ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Lewis Hamilton re di Spagna - la Mercedes domina ancora : quinta doppietta consecutiva - continua l’incubo Ferrari : quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Hamilton si prende il Gp di Spagna, davanti a Bottas e Verstappen Che spettacolo il Gran Premio di Spagna: il quinto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 non ha deluso le aspettative degli appassionati. Subito una partenza sprint di Hamilton, che si è preso la testa della corsa, beffando il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, poleman a Barcellona. Anche Vettel ha tentato di andare ...

Formula 1 – Tutto pronto per la partenza a Barcellona : Lewis Hamilton riceve l’in bocca al lupo di… Neymar! : Tutto pronto per la partenza del gp di Barcellona, Lewis Hamilton riceve un in bocca al lupo speciale: le telecamere riprendono l’abbraccio con Neymar Manca pochissimo alla partenza del gp di Barcellona e i piloti sono pronti a scendere in pista. Un ospite speciale presente nel paddock ha voluto augurare un sincero in bocca a lupo a Lewis Hamilton: le telecamere hanno pizzicato il pilota Mercedes scambiarsi un abbraccio con Neymar! ...

Formula 1 – La rivalità interna tra Bottas ed Hamilton ed il possibile arrivo di Vettel in Mercedes - Wolff svela : “se Lewis va in Ferrari…” : A tutto Toto Wolff: dalle voci su un suo possibile nuovo ruolo in Formula 1, al cambio Hamilton-Vettel tra Mercedes e Ferrari La Mercedes ha ancora una volta dimostrato di essere migliore della Ferrari: il team delle Frecce Argento ha conquistato ieri una fantastica doppietta nelle qualifiche del Gp di Spagna, conquistando così la prima fila della griglia di partenza, con Bottas in pole davanti a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un dominio ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas fa vacillare le certezze di Lewis Hamilton. E torna lo spettro del 2016… : Sarà per il nuovo look, sarà per il suo nuovo approccio, ma questo Valtteri Bottas sembra essere tutt’altro pilota rispetto a quello che si era potuto notare nelle precedenti uscite in F1. Lui che era stato soprannominato il “Maggiordomo” di Lewis Hamilton, preposto alla difesa del “Re nero” e al ruolo di numero due, ha deciso di cambiare tutto quello che c’era da cambiare, indossando i panni del leader e di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Buon venerdì - ma abbiamo ancora margine” : Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì del GP di Spagna 2019 di Formula Uno in seconda posizione a pochi millesimi dallo scatenato compagno di box Valtteri Bottas che gli sta sempre più proponendo un vero e proprio derby interno in casa Mercedes. Il campione del mondo è consapevole che non dovrà distrarsi nemmeno un secondo in questa stagione, per evitare di subire la beffa a livello di titolo iridato come successo nel 2016 ai tempi di Nico ...

Formula 1 – Vettel studia la Mercedes a Barcellona : Lewis Hamilton lo punzecchia sui social [FOTO] : Lewis Hamilton scherza sui social: pubblicata una foto di Sebastian Vettel, il messaggio per il tedesco è tutto da ridere E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti sono in pista a bordo delle loro monoposto per la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona. La Ferrari vuole fare la voce grossa e fermare il dominio Mercedes, grazie anche alle novità portate dal team per migliorare la monoposto, ma ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...