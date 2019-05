Avevano una ' bomba' in casa e la usavano come schiaccianoci 

Non Avevano nessuna colpa! Mette in macchina e uccide i figli - poi si suicida : È il giorno della festa della mamma quando Mandeep Singh, un 37enne di Fort Worth, carica i suoi figli in macchina in attesa di compiere il gesto fatale, l'uomo ha ucciso i suoi figli e poi ha bruciato i loro corpi. Subito dopo, si è tolto la vita. La tragedia ha avuto luogo nella Contea di Cooke, in Texas. Il piccolo Ajit Singh Birring ha solo quattro anni e la sua sorellina, Mehar Kaur, ne ha tre. Non è chiaro da quanto tempo meditasse ...

Bebe Vio a Blogo : "Mi Avevano proposto di rifare La vita è una figata - ma ora voglio concentrarmi sullo sport" : Bebe Vio torna in televisione, ma solo come protagonista di uno spot pubblicitario. La campionessa paralimpica 20enne è ancora una volta il volto scelto per la campagna di Sorgenia, uno dei principali operatori del mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale. Il nuovo spot si vedrà in televisione a partire da domenica 5 maggio: pochi secondi girati alla spettacolare La Nuvola di Fuksas a Roma sulle note di Goldrake. "Mi fa molto ...

Roma - l'uomo che ha sparato al ladro 16enne : 'Avevano una spranga - non volevo ferirli. Ora ho paura' : ... Matteo Torrioli e Daniel Moretti su 'Radio Cusano Campus' - sembra qualcosa di lontano che accade solo ai telegiornali e nei fatti di cronaca. Come è accaduto a me poteva accadere al vicino o a mia ...

"Avevano una spranga" : parla l'uomo che ha sparato al 16enne : ... Matteo Torrioli e Daniel Moretti su 'Radio Cusano Campus' - sembra qualcosa di lontano che accade solo ai telegiornali e nei fatti di cronaca. Come è accaduto a me poteva accadere al vicino o a mia ...