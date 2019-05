Auto entra contromano sulla statale a Monopoli | due camionisti evitano tragedia

Motori – FCA - guida Autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...

Entrano per gioco nell’Auto al sole e rimangono bloccate! 3 cuginette morte asfissiate : Le tre bambine di sei, otto e nove anni sono entrate nell'auto parcheggiata al sole ma sono rimaste boccate senza che nessuno si accorgesse di loro. La vettura è diventata in poco tempo un forno e le tre cuginette sono morte asfissiate. Le tre bambine sono state rinvenute nell'auto parcheggiata al sole dopo oltre quattro ore quando un vicino le ha notate nell'abitacolo e ha lanciato l'allarme. Quando il proprietario della vettura è corso ad ...

Auto entra sul percorso della Gran Fondo della Versilia e travolge ciclisti - grave 53enne : Ad essere coinvolti sono stati due ciclisti milanesi: un 43enne che ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo ma è rimasto sempre vigile e un 53enne che invece ha perso conoscenza tanto da dover essere trasportato direttamente in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa dove ora è ricoverato in condizioni disperate.Continua a leggere

Addio Lorenzo - campione del Mondo di paraclimbing col male di vivere : si è sparato all'Agenzia delle entrate. Disposta l'Autopsia : Era seduto sulla sedia a rotelle su cui lo aveva costretto un brutto incidente in moto, oltre 15 anni fa. Accanto era parcheggiata la sua auto, per terra una pistola. Alla testa una ferita che non...

Kikò Nalli e la confessione sugli Autori del GF : c'entra Mila Suarez. Scoppia bufera in rete : Al GF 16 2019 Scoppia la bufera sui social. Kikò Nalli dopo la diretta di lunedì scorso ha svelato a Gennaro di avere incontrato un certo Omar, uno degli autori del programma,. Quest'ultimo lo avrebbe ...

Lamezia Terme - cavallo imbizzarrito sulla statale : animale centrato in pieno da un'Auto : Un brutto incidente si è verificato ieri sera intorno alle ore 23:30 a Lamezia Terme, nel catanzarese, sulla statale 280, cosiddetta "dei Due mari", in prossimità dello svincolo per Palazzo. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, un cavallo imbizzarrito ha invaso la carreggiata. L'animale, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stato investito da una Fiat Panda, che in quel momento si trovava a transitare proprio sulla strada ...

Un'Auto è in manovra e viene centrata da una moto : VIGOLO BASELGA . Non solo il tamponamento tra una moto e Un'auto, Qui articolo ,, la macchina dei soccorsi è entrata in azione anche nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 maggio, lungo la strada statale ...

Bassora vuole l’Autonomia dal governo centrale : Anche se produce il 70 per cento del petrolio iracheno, Bassora è una delle città più povere del paese. Ora chiede di amministrare le sue ricchezze autonomamente. Leggi

Non vuole entrare a scuola! La madre lo travolge con l’Auto davanti a tutti : L'assurda storia raccontata sull'independent, Tiffany Kosakowski, 36 anni, dovrà trascorre 30 giorni in carcere dopo aver schiacciato la testa e il torace di suo figlio di 9 anni sotto le ruote della macchina lo scorso febbraio, nei pressi della sua scuola a Belmont, nello Stato USA del Michigan. Adesso il figlio di nove anni sarà costretto a vivere il resto della sua esistenza con gravi danni cerebrali dopo che la madre lo ha investito ...

Ilanz - GR - : Auto centra guardrail - danni ingenti - ferito lieve : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

TerniEnergia - Softeco entra nel settore dei veicoli a guida Autonoma : Costante l'impegno di TerniEnergia nello sviluppo di soluzioni innovative in ambiti tecnologici emergenti come quello dell'Automous Driving. Softeco Sismat Srl , digital company del Gruppo, coordinerà ...

Smog Lombardia - Sala : “Ogni giorno a Milano entrano quasi un milione di Auto” : Massima attenzione in Lombardia per la questione Smog: in base a una prima proiezione dei dati estrapolati dai rilievi delle telecamere di Area B ogni giorno entrerebbero a Milano quasi un milione di veicoli. Lo ha spiegato, a margine della colazione con i cittadini di Crescenzago, il sindaco di Milano Giuseppe Sala: “L’assessore alla Mobilita’ Marco Granelli mi diceva che dai primi dati, da una estrapolazione dei flussi ...

M5s - Associazione Rousseau : ‘Eludiamo il fisco? Falso. Imposte versate con procedura Autorizzata da Agenzia Entrate’ : L’Associazione Rousseau, con una nota ufficiale, ha smentito le accuse di evasione fiscale formulate dall’ex capo della comunicazione del M5s Nicola Biondo durante la presentazione alla Camera del libro “Il sistema Casaleggio”, scritto insieme a Marco Canestrari. Nel corso della conferenza stampa, l’ex grillino ha infatti mostrato la copia della ricevuta di uno dei versamenti effettuati da un parlamentare del ...

Torino - Auto investe un ragazzo e una ragazza centrafricani - la polizia indaga per tentato omicidio : Un'auto ha investito due pedoni questa notte in via Calvi angolo via Monte Nero. I poliziotti del commissariato Barriera di Milano indagano per tentato omicidio. L'ipotesi, infatti, è che i due pedoni ...