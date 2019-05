A Tripoli riprendono i combattimenti | flusso di armi inarrestabile Allarme Onu | “Rischio

ilfogliettone

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Asono ripresi i, che per l'Onu possono trasformarsi presto in una "guerra civile" in grado di contagiare il resto della Libia. Dopo diversi giorni di calma relativa, a sud della capitale libica sono stati sparati colpi di artiglieria pesante: gli scontri, secondo quanto ha riferito l'agenzia France Presse, sono i piu' violenti dal 6 maggio scorso, inizio del Ramadan. Ihanno riguardato in particolare il quartiere di Salahedin, dove le truppe fedeli al Governo di accordo nazionale sembrano guadagnare terreno. Ildellein flagrante violazione dell'embargo non fa che aumentare "il forte rischio di una lunga e sanguinosa guerra civile che portera' a una insanabile frattura del Paese", ha dichiarato l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salame', nella sua relazione al Consiglio di sicurezza dell'Onu."Gia' allo stato attuale ...

