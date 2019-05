Tria nella piaga

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : nella tappa italiana tanti azzurri in gara in preparazione agli Europei : Le Elezioni Europee hanno costretto gli organizzatori ad anticipare di una settimana la tappa italiana della World Cup di Triathlon di Cagliari: domani su distanza sprint (750 metri a nuoto, 19 km in bici, 5 km di corsa) saranno in gara 65 uomini e 45 donne, che si daranno battaglia nel primo evento dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica. nella gara maschile favorito della vigilia è il messicano Rodrigo Gonzalez, ma ...

Il Tria day e il caso tangenti nella Lega : Attenzione, è il Tria day, e vediamo perché, tra le liti parossistiche dei due vicepremier, svettano la calma olimpica e la decisione ferma del ministro. Entrando all'Eurogruppo ha sistemato per sempre la strategia salviniana, dicendo che la Commissione Ue dopo le europee non cambierà orientamento (

Ciclismo - 9° Trofeo Corri per la Mamma 2019 : Alessandro Covi profeta in paTria nella sua Taino : Il varesino Alessandro Covi vince a braccia alzate nel 9° Trofeo Corri per la Mamma e 9° Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m. – 5a Coppa dei Laghi Trofeo Almar, gara nazionale per Elite e Under 23 che si è disputata ieri a Taino (VA), organizzata dalla Cycling Sport Promotion. Dietro di lui il trentino Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali) e il giovane laziale Martin Marcellusi (Velo Racing Palazzago) sul terzo gradino del podio. La giornata parte con ...

Battuta d'arresto nella ripresa della produzione indusTriale italiana : Milano. La ripresa della produzione industriale dell'Italia, registrata nei primi due mesi dell'anno, subisce una Battuta d'arresto. Secondo i dati diffusi dall'Istat stamattina, il dato è calato nel mese di marzo (-0,9 per cento), ma nonostante questo l'andamento del primo trimestre 2019 risulta co

Arrampicata. Successo per gli italiani impegnati nella Coppa del Mondo a Wujiang - Cina - e nella Coppa Europa di Innsbruck - AusTria - : Primo grandissimo risultato venerdì con il bronzo di Ludovico Fossali alla Coppa del Mondo Speed. L'atleta modenese ha stabilito, con un tempo di 5.856 s., il nuovo record italiano nella disciplina. ...

Pomodoro da indusTria - c'è l'accordo per 86 euro a tonnellata : Terrepadane apre un punto di vendita nel pavese e il fatturato cresce di altri due milioni 3 'Abbiamo riso per una cosa seria': Campagna Amica in campo per la solidarietà 4 Pomodoro da industria, c'è ...

Festival delle religioni : Karekin II - paTriarca armeni - - "far rivivere la vita dei santi nella nostra società" : "Nonostante il crescente sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'ideologia, la nostra società ha bisogno della fede. Il profeta Isaia rivolse il suo messaggio alla società del suo tempo con queste parole: 'Se non credete, non ...

Giro d’Italia 2019 - diciassettesima tappa Commezzadura-Anterselva : altro arrivo in salita nella paTria del biathlon : Dopo la durissima frazione con la conclusone a Ponte di Legno, il Giro d’Italia 2019 proseguirà con un’altra giornata sicuramente impegnativa. Profilo altimetrico piuttosto mosso e un inedito arrivo in salita saranno le caratteristiche principali della diciassettesima tappa, 181 km da Commezzadura ad Anterselva, in programma mercoledì 29 maggio. Le formazioni degli uomini di classifica dovranno ricorrere alle poche energie rimaste ...

Tria : confermato l'aumento dell'Iva in attesa di alternative - flat tax nella manovra : ... e che "i rendimenti italiani sono ancora troppo alti alla luce dei fondamentali della nostra economia, nonostante il miglioramento dopo l'intesa con l'Unione europea sulla legge di bilancio". flat ...

Fca - ritorno alla cedola. Pronta a ruolo da protagonista nella nuova era dell’indusTria dell’auto : Un impegno di lungo termine della famiglia Agnelli e una Fca Pronta a giocare un ruolo da protagonista in questa nuova era dell’industria dell’auto. John Elkann, dal palcoscenico dell’assemblea degli azionisti di Fca lancia questi due messaggi ai soci del gruppo automobilistico...

Il sogno di Maria porta il Premio Strega nella paTria di Gomorra : E il mondo culturale si mobilita: mentre da tutta Italia continuano ad arrivare libri in dono alcuni scrittori come Erri De Luca, Giovanni Floris, Federico Varese, Costanza Rizzacasa d'Orsogna, Enzo ...

Tria : 'La Flat tax nella legge di bilancio. Nessuna manovra correttiva' : 'È esclusa, l'ho sempre detto, fa parte della logica dell'economia in rallentamento, nessuno può immaginare una manovra correttiva, la sola manovra che abbiamo fatto è per aumentare la crescita per ...

Oggi Cdm per varare rimborso ai truffati nella crisi delle banche. Restano le tensioni della maggioranza su Tria : Il ministro dell'Economia vuole che si tenga conto dei paletti imposti dall'Unione europea. Ma il Movimento 5 stelle si oppone e chiede una nuova formulazione del testo