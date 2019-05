The Caponi Brothers presentano il “Swing & Soda Tour”

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Grande attesa stasera al Teatro Sannazaro di Napoli, alle 21, per il concerto del gruppo musicale “The” che presenteranno, in anteprima, il "Swing", titolo sia del tour che del loro disco d’esordio prodotto da MB Live Sounds. Si unirà al quintetto, special guest della serata, la voce di Marina Bruno. Chi non ricorda i famosi fratellinel film Totò, Peppino e la... malafemmina? Perché è proprio in omaggio a questi due celebri personaggi che fanno divertire tutte le generazioni, interpretati da Totò e Peppino, che si sono ispirati per il nome del Gruppo, ma anche e, seppure in maniera trasversale, agli irriverenti fratelli del Blues resi immortali dal regista John Landis nel film The Blues Brother.Nel segno di Renato Carosone e di Fred Buscaglione, e a quella Napoli degli anni ’50 capace di influenzare la loro musica, si contaminano sonorità jazz ...

sinapsinews : THE CAPONI BROTHERS in concerto, anteprima “SWING & SODA” - 21 maggio (ore 21) al Sannazaro di Napoli… - infocampania : MUSICA - THE CAPONI BROTHERS IN CONCERTO - TeleradioNews : Napoli. ‘Swing e Soda’ con ‘The Caponi Brothers’ band a fine mese al ‘Sannazzaro’ - -