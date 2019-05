Plastica monouso vietata dal 2021 ma le bottiglie restano un problema

Ue : dal 2021 vietata la Plastica monouso : 18.45 Il Consiglio Ue ha adottato formalmente la direttiva che introduce nuove restrizioni su determinati prodotti in plastica monouso. Piatti,posate,cannucce,aste per palloncini e bastoncini cotonati monouso saranno vietati entro il 2021. La direttiva prevede di raggiungere l' obiettivo di raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029.Inoltre,le bottiglie dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e ...

Coldiretti : addio alla Plastica monouso da un italiano su 4 : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea di una nuova direttiva che impone agli Stati ...

Unicoop Firenze smetterà di vendere piatti - bicchieri e posate di Plastica monouso : Dal 1° giugno 2019 Unicoop Firenze, una delle sette grandi cooperative del sistema Coop, smetterà di vendere piatti, bicchieri e posate di plastica usa e getta. Saranno sostituiti con prodotti biodegradabili e compostabili. Le stime diffuse da Unicoop sulla base

Rifiuti - Mavropoulos Iswa 'Il riciclo non basta stop alla Plastica monouso. La soluzione è nell economia circolare' : Questa dunque è vera economia circolare. Ma quando ricicliamo carta o plastica, ogni volta che si ricicla, la qualità del nuovo materiale prodotto si deteriora: dopo uno o due cicli la qualità è così ...

Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria presenta una mozione per eliminare la Plastica monouso da sedi di Regione Liguria ed enti strumentali : Ogni minuto nel mondo vengo acquistate 1 milione di bottiglie di plastica; e di queste solo una minima parte viene riciclata. È venuto il momento di dare un segnale, a meno che non ci si voglia ...

Città Ginevra bandirà Plastica monouso dal 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sott. Gava : Norma Ue contro Plastica monouso "troppo restrittiva" : Roma, 17 apr., askanews, - La Normativa europea per l'abolizione della plastica monouso va rivista perchè troppo restrittiva. Così Vannia Gava, sottosegretario al ministero dell'Ambiente, nel corso ...

Greenpeace irrompe in Assemblea Nestlè - stop Plastica monouso : Nel corso dell'Assemblea i rappresentanti di Greenpeace e della coalizione internazionale Break Free From Plastic, un movimento globale in crescita in tutto il mondo, hanno chiesto alla Nestlé di ...

VOIhotels elimina la Plastica monouso : Un gesto per l'ambinte: VOIhotels, la catena alberghiera del gruppo Alpitour, ha abolito la plastica monouso nelle sue strutture ricettive, anticipando la direttiva europea che metterà al bando in ...

La Tanzania vieterà la Plastica monouso entro luglio : La Tanzania vieterà la produzione, l’importazione, la vendita e l’uso di tutta la plastica monouso entro luglio, per ridurre l’inquinamento prodotto dai materiali non biodegradabili: lo ha detto il ministro dell’Ambiente, January Makamba, lunedì al Parlamento del paese. «Il disegno di

Ambiente : il sindaco del Comune di Arzachena vieta la Plastica monouso nel litorale e durante le feste : Il sindaco del Comune di Arzachena (Sassari) Roberto Ragnedda ha annunciato la firma di due ordinanze a tutela dell’Ambiente e del mare: la prima vieta l’utilizzo della plastica monouso lungo il litorale di competenza, la Costa Smeralda, e nell’organizzazione di sagre e manifestazioni di ogni genere; la seconda impone il divieto fumo in tutte le spiagge degli 88 chilometri di litorale di Arzachena (golfo di Cannigione, Baia ...

Plastica - il Ministro Costa a Radio 24 : “L’Italia sarà il primo paese a recepire la direttiva europea contro il monouso” : All’indomani dell’approvazione del disegno di legge Salvamare, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a “Si può fare” su Radio24, in un’intervista che andrà in onda domenica alle 9.15, torna sul tema della Plastica. A proposito della bando della Plastica monouso, Costa conferma che l’Italia sarà in prima linea: “noi abbiamo voluto la direttiva europea di contrasto alla Plastica usa e getta e quindi vogliamo essere i primi a poterla ...

Ambiente : “Direttiva Ue sulla Plastica monouso penalizza il settore” : “penalizzare violentemente questo comparto industriale, che rappresenta il 22% dell’industria europea del settore, non produrrà effetti positivi sull’Ambiente, visto che il problema del marine litter proviene soprattutto dall’Asia”. Così il presidente di Unionplast, Luca Iazzolino, commenta il divieto dell’Ue di utilizzare gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le cannucce, i bastoncini per ...

Plastica monouso : il Parlamento Europeo ne vieta l'uso dal 2021 : Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva che dal 2021 impone agli Stati membri di vietare l'uso di alcuni prodotti monouso come i bastoncini dei palloncini, i piatti e le posate di Plastica, i cotton fioc e le cannucce. La direttiva è stata approvata con 560 voti a favore, 28 astenuti e 35 contrari, segnando un grande passo verso la lotta contro l'inquinamento. I cittadini europei sono, infatti, sempre più preoccupati dall'impatto che ...