Observation è disponibile per PlayStation 4 e PC via Epic Games Store ed Humble Store

(Di martedì 21 maggio 2019) Gli sviluppatori No Code ed il publisher Devolver Digital, attraverso un comunicato stampa annunciano cheè finalmenteper4 e PC attraversoedè un thriller fantascientifico in cui dovrete scoprire cosa è successo alla dottoressa Emma Fisher e all'equipaggio della sua missione, attraverso la lente dell'intelligenza artificiale della stazione, S.A.M.I giocatori prenderanno il controllo proprio di S.A.M utilizzando le diverse telecamere e sfruttando tutti gli strumenti presenti all'interno della stazione spaziale in modo da aiutare Emma a capire cosa è successo.Leggi altro...

