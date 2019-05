I problemi del decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato ilbis, il provvedimento voluto dadopo il suo già approvato. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune criticità”, come l’accentramento di alcune competenze al Viminale e l’introduzione di multe per chi soccorre i migranti in mare. Quest’ultima sanzione violerebbe, infatti, i trattati internazionali come la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare e la Convenzione Sar sulla ricerca e il salvataggio in mare, che impongono a qualsiasi tipo di imbarcazione di soccorrere chi si trova in difficoltà. Il Colle non è ...

matteosalvinimi : #Portichiusi vuol dire sbarchi ridotti del 90%, meno reati, meno problemi, meno sprechi, meno donne e bambini morti… - matteosalvinimi : #Salvini: numeri dicono che grazie a politica di rigore e #portichiusi abbiamo ridotto del 90% non solo gli sbarchi… - RaiCultura : Cos'è il #conformismo?: due giganti come Umberto #Eco e Paolo #Poli in uno spezzone d’archivio del programma 'Babau… -