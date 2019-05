GF | Francesca De André sull' ex Giorgio | ' Forse è andato in auto per drogarsi'

Grande Fratello : Alice De Andrè difende la sorella Francesca e attacca pesantemente Barbara D’Urso : La sorella della gieffina sbotta sui social: "Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore".

Grande Fratello - Francesca De André viene lasciata in diretta dal fidanzato. Barbara D’Urso : “Sono inca****a” : Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il ...

GF - Malgioglio contro Francesca De André : "Pazza - volgare e terribile" | VIDEO : La lite scoppia per alcune parole di troppo a proposito del cantautore Fabrizio De André, scomparso nel 1999 e nonno della...

Mila Suarez contro Francesca De Andrè/ C'è la querela - ma salta il confronto - GF16 - : Mila Suarez entra nella casa del Grande Fratello 2019 per un confronto diretto con Francesca De Andrè? Intanto ha deciso di querelarla

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio litiga con Francesca De André : "Sei una pazza totale! Non sei normale!" (Video) : Cristiano Malgioglio, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 16, ha discusso animatamente (eufemismo generoso...) con Francesca De André, una delle concorrenti di quest'edizione del reality show di Canale 5.Uno degli obiettivi per questa puntata di Barbara D'Urso, infatti, era quello di far chiarire Malgioglio e la De André dopo uno scambio di battute particolarmente acceso avvenuto durante la scorsa settimana.prosegui la ...

Francesca De Andrè sta male per Giorgio/ D'Urso : 'Non merita - non dargliela vinta' : Questa sera Francesca De André riceverà notizie su Giorgio Tambellini: sono arrivate nuove foto del fidanzato in compagnia di un'altra ragazza.

Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello : Perché Francesca De André e Cristiano Malgioglio hanno litigato al Grande Fratello 16 Serata complicata al Grande Fratello 16 per Francesca De André. Dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato Giorgio e aver bisticciato di nuovo con Martina, l’opinionista di Barbara d’Urso ha avuto una Lite furiosa con Cristiano Malgioglio. Tutto è partito la scorsa […] L'articolo Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande ...

Lasciata con post! Al Grande fratello Francesca De André mollata dal suo fidanzato : Durante l'ultima puntata del Grande fratello a Francesca De André vengono mostrate nuove foto del fidanzato che nel frattempo l'ha Lasciata. Nel corso della diretta Barbara d'Urso mostra nuove foto con una mora :"Non credo a mezza parola dei paparazzi. Loro vogliono solo visibilità. Ho chiarito con Giorgio. Cercano solo di mettere zizzania fra noi", ha esclamato la De André prima di sapere che quelle nuove foto scattate dai paparazzi del ...

Francesca De André disperata al Gf - Gennaro spiazza : l’affondo di Iva Zanicchi : Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al […] L'articolo Francesca De André disperata al Gf, Gennaro spiazza: l’affondo di Iva Zanicchi ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano il ragazzo.Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale Giorgio è ritratto in compagnia di una mora ...

GF16 - Francesca De Andrè crisi nella casa dopo aver scoperto del suo ex (VIDEO) : Grande Fratello 16, Francesca De Andrè scopre di essere stata tradita e subito dopo lasciata entra in crisi di nervi Inizia male la serata per Francesca De André. La puntata del Grande Fratello 16 inizia subito con le immagini del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, mostrate prima a Gennaro Lillio poi alla stessa Francesca. Foto … Continue reading GF16, Francesca De Andrè crisi nella casa dopo aver scoperto del suo ex (VIDEO) at ...

Francesca De André piange al GF : “Giorgio è un codardo - deve sparire!” : Francesca De André al GF scopre il tradimento di Giorgio e scoppia in lacrime Pare essere il Grande Fratello di Francesca De André, quello che va in onda ogni lunedì sera su Canale 5. Anche questa sera Barbara d’Urso ha dedicato una parte considerevole del programma a lei e a ciò che è successo al di fuori della casa più spiata d’Italia: Giorgio Tambellini è stato paparazzato con una misteriosa mora e come se non bastasse si è ...

Francesca De Andrè è stata lasciata dal fidanzato e spuntano le foto del tradimento : Non c'è pace per Francesca De Andrè all'interno della casa del Grande Fratello 16. Chi ha seguito le varie puntate del reality show condotto da Barbara D'Urso sa bene che nei giorni scorsi la De Andrè ha dovuto fare i conti con le foto del presunto tradimento da parte del fidanzato Giorgio. Quest'ultimo poi è intervenuto all'interno della casa più spiata d'Italia per chiarire la sua posizione e smentire così il tradimento. Tuttavia questa ...