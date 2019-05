Alice De Andrè furiosa su IG conto il GF | ' Si tratta di abuso | mi fate orrore'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero molto difficile per Francesca De. La ragazza è stata messa al corrente del tradimento del suo fidanzato Giorgio e questo ha, naturalmente, generato molto scompiglio nel cuore dell'esuberante opinionista. Ad ogni modo, tale momento non è stato molto apprezzato da alcune persone molto vicine alla ragazza. Subito dopo la messa in onda di tale spettacolino,De, sorella della concorrente e di Fabrizia, ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram nel quale ha inveito ferocemente contro il GF. La donna ha accusato gli autori di dare luogo ad un circo degli orrori: "Sidi, come in una setta. Mi". Le parole disono state davvero molto pesanti. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ha detto la ragazza. Le pesanti accuse della sorella della Decontro il GF Dopo la messa in onda della ...

zazoomnews : Alice De André: età altezza peso fidanzato e figli - #Alice #André: #altezza #fidanzato - BlitzQuotidiano : Grande Fratello, Alice De Andrè sbotta: “Pensano solo… all’odiens”. Cos’è l’odiens? - Valter85635258 : Be' leggetevi quel che scrive su un post la sorella Alice della de André e del vomitevole programma della durso..de… -