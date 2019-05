A fuoco autobus con 20 studenti a bordo | terrore in strada

Paura a Rovigo - autobus carico di studenti va a fuoco : l’autista li salva dalle fiamme : Un autobus carico di studenti ha preso fuoco a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo, per cause che sono ancora in via di accertamento. L'autista si è accorto del rogo ed è riuscito a mettere in salvo tutti i giovani passeggeri prima di chiamare i soccorsi. Al momento non si segnala nessun ferito.Continua a leggere

Autobus a fuoco in Viale San Bartolomeo - Battistini chiede una commissione regionale : La Spezia - "L'incendio che si è sviluppato l'altra sera su un Autobus Atc, e che per fortuna non ha avuto conseguenze sulle persone, è un campanello d'allarme da non sottovalutare sull'attuale stato ...

Paura a La Spezia - prende fuoco l'autobus per Lerici. Video : La Momenti di Paura a La Spezia , in viale San Bartolomeo: un autobus della linea L, quella per Lerici, ha preso improvvisamente fuoco e dall'incendio si sono levate fiamme sempre più intense e un ...

Perù - autobus prende fuoco : 20 morti : 7.22 Un pullman a due piani che aveva come destinazione la città di Chiclayo, ha preso fuoco presso una fermata nella zona nord della capitale peruviana, Lima: almeno 20 i morti, 7 i feriti. Una scintilla avrebbe provocato una esplosione cui sono seguite le fiamme, che hanno reso difficile la fuga ai passeggeri. I vigili del fuoco hanno riferito che l'autobus era sprovvisto di estintori. La polizia indaga sulle cause dell'incidente.