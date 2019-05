wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) Daisy, uno deidi(foto:) A due anni di distanza dall’esperimento che ha coinvolto Alice e Bob, due bot che hanno iniziato a comunicare con una lingua sconosciuta ai ricercatori, stavolta a Menlo Park si parla diveri e propri, nell’accezione più classica del termine.ha annunciato in un post ufficiale di stare lavorando a tre progetti nell’ambito dellaica. In particolare, i ricercatori stanno cercando di insegnare aicome camminare, come svolgere attività semplici come far rotolare una piccola palla e come “incuriosirli” (l’uso del termine è del team di ricerca) per permettere loro di imparare in maniera più rapida. Gli esperimenti vanno avanti da circa un anno, ma sono stati rivelati soltanto ora. Antoine Bordes, condirettore del laboratorio sull’intelligenza artificiale, non ha escluso che questi oggetti ...

MilanoCitExpo : Tremate, Facebook si è messa a costruire robot #DipartimentoInnovazioneTecnologia - madrugada78 : Fascisti tremate! ???? - omnologos : In TV c'è Salvini. Su Facebook. Le persone che odiano Salvini, parlano di Salvini. I video satirici sono su Salvini… -