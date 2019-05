Recensione Game of Thrones stagione 8 | un finto diamante lucciante SPOILER

Game of Thrones - Recensione SENZA SPOILER dell’ultima puntata : http://www.youtube.com/watch?v=qyBPzUe3hNI Questa recensione NON contiene SPOILER sul finale di Game of Thrones Dopo dieci anni, otto stagioni e 73 episodi Game of Thrones è giunto al termine. Con l’episodio intitolato in inglese The Iron Throne, infatti, la saga creata da George RR Martin nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco e adattata per la tv da David Benioff e DB Weiss è arrivata finalmente al suo tanto atteso epilogo. Un ...

Team Sonic Racing : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta che abbiamo sfrecciato su dei circuiti in compagnia di Sonic, Tails e tutti gli altri personaggi firmati SEGA, ed oggi dopo aver messo le mani in Anteprima sull’edizione PS4, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Team Sonic Racing. Team Sonic Racing Recensione Nel precedente capitolo della serie, era stata introdotta una meccanica di gioco molto interessante, purtroppo ...

Game of Thrones - la Recensione del finale della serie tv : ATTENZIONE: spoiler sull’ultima puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones Quando il 17 aprile 2011 andò in onda il primo episodio di Game of Thrones, ci furono 2.2 milioni di persone a guardarlo. Fan della saga di libri di George RR Martin Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, soprattutto, ma anche spettatori occasionali, sintonizzati per caso su Hbo o incuriositi dall’attesa che si respirava su Internet. Nessuno avrebbe ...

Sniper Elite V2 Remastered : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Sniper Elite è indubbiamente una delle serie più interessanti prodotte da Rebellion, ci ha accompagnato per diversi anni con i suoi 4 titoli, introducendo in ogni gioco delle novità come abbiamo visto in Sniper Elite 4. Quest’oggi non vi parleremo di Sniper Elite 5 ma torneremo indietro nel tempo quando Sniper Elite V2 portava nel mercato videoludico la visione scheletrica o a raggi X vista nei recenti Mortal Kombat. A ...

Total War Three Kingdoms : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshoot : Quest’oggi vi porteremo nell’antica Cina con la nostra Recensione di Total War: Three Kingdoms, l’ennesimo capitolo e capolavoro di una delle serie strategiche più amate dagli appassionati del genere. Total War Three Kingdoms Recensione Total War: Three Kingdoms come suggerisce il nome stesso, ci permette di rivivere le gesta di ben 3 regni (Wei, Shu e Wu) nel 190 dopo Cristo. La partita inizia con la ...

GAME OF THRONES - Dracarys. La Recensione dell'episodio 8x05 "The Bells" e l'utopia di Daenerys Targaryen : Le campane sono suonate, il finale è alle porte e il penultimo episodio della serie ha sciolto parecchi nodi cardine della storia.The Bells è forse l'episodio più esplosivo in termini spettacolari dopo la Battaglia dei bastardi, deflagrazione visiva garantita anche dalla centralità del luogo dove si è consumata e incenerita la resa dei conti per l'iron throne, ovvero Approdo del Re: dove tutto ha avuto inizio. Con questo penultimo ...

RAGE 2 : Recensione - Gameplay Trailer - Screenshot - Trucchi - Guide e Strategie : RAGE è tornato più folle che mai, ed oggi su gentile concessione Bethesda vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver passato diverso tempo in compagnia del nuovo capitolo su Xbox One X. RAGE 2 Recensione Sono trascorsi ben 9 anni dal primo capitolo della serie, il quale debuttò su PC, Xbox 360 e PS3, ed oggi Bethesda porta sulle piattaforme attuali il sequel di una delle serie più folli e ...

The Little Acre : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Quest’oggi vi porteremo in un fantastico, esilarante e magico mondo con la nostra Recensione di The Little Acre, un’avventura punta e clicca realizzata a mano, disponibile su iOS, Android, Xbox One, PS4, PC e Switch. The Little Acre Recensione La particolarità di alcune avventure grafiche come The Little Acre, risiede nel fatto che il team di sviluppo ha optato per il disegno a mano fotogramma dopo fotogramma, il ...

A Plague Tale Innocence : Recensione - Gameplay Trailer - Screenshot - Trucchi - Guide e Strategie : Siamo sopravvissuti alla peste del 1300 di Focus Home Interactive e Asobo Studio, sfuggendo a topi e inquisizione, ed oggi siamo qui per raccontarvi le nostre disavventure con la Recensione di A Plague Tale Innocente. A Plague Tale Innocence Recensione Come anticipato, A Plague Tale Innocence ci porta nella Francia del 1300, l’era più buia dell’età Medioevale, dove la peste nera sterminava migliaia di persone in ...

Meow Motors : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Il Mario Kart dei poveri arriva su Nintendo Switch e PS4, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Meow Motors, una delle tante alternative al celebre gioco di corse firmato Nintendo. Meow Motors Recensione Meow Motors è un gioco di corse di Go Kart i cui protagonisti sono dei gatti randagi, nonostante la storia ruoti attorno ad uno di essi, il cui sogno è quello di diventare il numero uno nelle gare di ...

Zeroptian Invasion : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Quest’oggi torniamo a parlarvi di Ratalaika Games con la nostra Recensione di Zeroptian Invasion, un passatempo rivolto a tutti coloro che sono cresciuti con titoli come Space Invaders, un gioco economico e senza pretese che vi permetterà di affrontare delle partite veloci in assenza di tempo o nei momenti di noia. Zeroptian Invasion Recensione Come per Space Invaders non vi è una vera e propria storia. Gli ...

GAME OF THRONES - Draghi - metalupi e squali. La Recensione dell'episodio 8x04 "The Last Stark" e una riflessione sulla direzione intrapresa dalla serie : Con quest'ultima stagione è ormai chiaro che la vera battaglia finale si consumerà tra spassionati sostenitori e critici detrattori della serie. Resta da capire in cosa GAME of THRONES abbia sbagliato o almeno cosa sia successo che ha fatto in modo che da serie più vista diventasse serie-più-vista-ma-altrettanto-criticata. Per far ciò scomoderemo una meccanica seriale ormai canonica, scomoderemo Arthur Fonzarelli e lo scii ...

Boxboy and Boxgirl : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Uno dei personaggi meno conosciuti di Nintendo è sicuramente Boxboy, il cui Amiibo è disponibile da diverso tempo per l’acquisto in Giappone. Recentemente è approdato sull’eShop della Nintendo Switch un nuovo titolo dedicato alle avventure del cubo e della sua amata Boxgirl, ed oggi su gentile concessione Nintendo vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Boxboy and Boxgirl Recensione Boxboy ...