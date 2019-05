ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) “La verità è chedobbiamo vedere un. A dirlo in uno sfogo ai microfoni di Bbc Radio2 è statoMay, il chitarrista deiche ha voluto replicare alle voci secondo cui il successo del biopicavrebbe contribuito ad arricchire lui e i compagni di band. Secondo il report ufficiale delle mille persone più ricche del Regno Unito pubblicato dal Sunday Times infatti, Rich List,May, Roger Taylor e John Deacon avrebberocrescere le proprie finanze di oltre 20 milioni di sterline dopo l’uscita del film. “Mi è venuto da ridere quando l’ho”, ha commentato May spiegando che lui e gli altri non hannoun soldo di tutti quelli che ha guadagnato il film su Freddie Mercury interpretato da Rami Malek. Attualità Shawn Crahan, il batterista degli ...

Cascavel47 : Queen, Brian May contro Bohemian Rhapsody: “Noi ancora non abbiamo visto un centesimo” - fyrewinter : A concept: un live dei Queen con Brian che suona mentre fluttua oltre l'atmosfera e Roger che suona la batteria su… - lonelycompass : Brian May: 'Ci vorrebbe un altro concerto come il Live Aid per raccogliere fondi da destinare alla lotta al cambiam… -