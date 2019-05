Myrta Merlino bacchetta ancora Salvini ed il governo | ' Sea Watch problema? Assurdo'

Myrta Merlino bacchetta Salvini e Di Maio : 'Vedete di governare se ne avete ancora voglia' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Il 26 maggio rappresenterà un momento in cui gli italiani offriranno, attraverso il voto, il più attendibile dei sondaggi riguardanti l'operato del governo. Sono giorni particolarmente turbolenti in seno alla maggioranza. C'è chi ritiene si tratti di un reale frattura all'interno di un esecutivo che si regge su un"contratto" e formato da forze fin troppo eterogenee. C'è chi, invece, ritiene che ...

Myrta Merlino : "Matteo Salvini ha perso Zorro ma ha Giancarlo Giorgetti che non vuole liti col M5s - sennò..." : "Matteo Salvini quando era piccolo ha perso il suo Zorro, (come riportato nella prima pagina del libro di Chiara Giannini, ndr) ma oggi che è grande ha Giancarlo Giorgetti. Uno che parla poco, ma quando parla detta la linea", ha scritto sul suo profilo twitter Myrta Merlino. Il sottosegretario leghi

L'aria che tira - Myrta Merlino zittisce il grillino Ignazio Carrao : 'Le ricordo che voi del M5s...' : Scontro in diretta a L'aria che tira su La7, tra Giorgio Mulè , di Forza Italia e Ignazio Corrao del Movimento 5 stelle sui casi di corruzione che hanno coinvolto centrodestra e M5s e sul caso di ...

"Cosa dovete ancora imparare" - Myrta Merlino : tanti auguri di buon 1 maggio a Landini&Co : Myrta Merlino fa tanti auguri (amarissimi) di buon Primo maggio a Maurizio Landini e ai sindacati in piazza per la festa dei Lavoratori. "Un sindacato unico, propone Landini. Bene", tuona la conduttrice de L'aria che tira, su La7, dal suo profilo Twitter, "ma soprattutto un sindacato che (ri)impari

Myrta Merlino nominata ambasciatrice dell'Unicef "Guai all'indifferenza davanti alle atrocità" : L'Unicef nato nel 1946 è presente in 190 paesi del mondo e dal 2014 in Italia dà protezione ai rifugiati accompagnandoli nell'inclusione sociale. Il fenomeno dell'emigrazione coinvolge 250 milioni di ...

Il litigio in tv sui rom tra La Russa e Myrta Merlino : "Non mi piace il vostro ologramma in studio, con i rom scacciati dall'italiana arrabbiata e cattiva...". Ignazio La Russa, in collegamento audio-video con L'aria che tira, bacchetta Myrta Merlino, conduttrice della trasmissione di La7, per la scelta iconica.Il senatore di Fratelli d'Italia affonda così: "Va bene l'immagine dei rom che si sentono abbandonati ma non quella dell'italiana. Non è così, lì c'è una storia antica. Sono i poveri a subire ...

Ignazio La Russa contro Myrta Merlino per le immagini dei rom : "Gli italiani non sono cattivi. Sono poveri" : "Non mi piace il vostro ologramma in studio, con i rom scacciati dall'italiana cattiva". Ignazio La Russa dopo il collegamento con il campo nomadi di Giugliano (Napoli), durante il dibattito con Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Riccardo Molinari della Lega, critica Myrta Merlino a L'aria che

Myrta Merlino ammette : 'Rom davanti casa mia? Non so come reagirei - non sarei contenta' (VIDEO) : Sono giorni in cui la questione "rom in Italia" occupa le prime pagine dei giornali. L'annuncio di Matteo Salvini che promette, entro la fine della legislatura, di azzerare gli insediamenti fa notizia, ma a smuovere le coscienze è stato quanto accaduto a Torre Maura, a Roma. I cittadini si sono messi di traverso rispetto alla possibilità che decine di rom possano essere trasferiti in un centro accoglienza collocato all'interno del quartiere. CI ...

Myrta Merlino strepitosa - zittisce le follie dei sinistri : 'Se arrivassero 70 rom davanti a casa mia...' : ... ammette con estrema franchezza la conduttrice di La7, 'ma dalla vicenda di Torre Maura gli unici che ci guadagnano sono i piromani della politica. Quelli bravi solo ad appiccare incendi e che non ...

Chi è Myrta Merlino - giornalista e compagna di un ex campione del mondo : Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva nata a Napoli sotto il segno del Toro (3 maggio 1968). Professionale ed elegante, attualmente è legata sentimentalmente all’ex calciatore Marco Tardelli (classe 1954), simbolo dell’Italia vittoriosa ai Mondiali del 1982. Mediaset l’avrebbe notata e corteggiata, tanto che secondo quanto riportato su Dagospia da Giuseppe Candela, Barbara D’Urso dovrebbe stare ...