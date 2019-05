Maicol Lentini non ce l’ha fatta | l’Inter piange la scomparsa dell’ex giocatore delle

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’Inter: l’exgiovanili scomparso a 15 anni a causa di una brutta malattia che lo aveva costretto a lasciare il calcio Non ce l’ha, exdel vivaio dell’Inter, che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare il settore giovanile del club nerazzurro. Il ragazzo, 15 anni, è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per ladel giovane-si legge sul sito della società meneghina-. Proprietà, dirigenti, il settore giovanile nerazzurro, di cuiha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore“. (Spr/AdnKronos)L'articolonon ce l’ha ...

