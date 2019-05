Lazio-Bologna | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale – finale 3-3

La festa Lazio finisce con uno spettacolare 3-3 e il Bologna brinda alla salvezza : Pioggia e sole. Ragione e sentimento. Un lungo abbraccio per non dirsi addio. Inzaghi applaude le immagini dei gol che scorrono sui maxischermi. Lulic alza di nuovo la Coppa Italia al cielo di Roma....

Posticipo Serie A - Lazio-Bologna 3-3 : 22.27 Fa festa il Bologna.I rossoblù di Mihalovic pareggiano 3-3 all'Olimpico con la Lazio e conquistano la salvezza. Al 14' Lazio avanti: Leiva serve Correa che di tacco si porta avanti la palla e batte Skorupski.Il Bologna reagisce con Poli e Orsolini. Ripresa pirotecnica. Uno-due rossoblù in 1':al 50' azione di Poli che supera Guerrieri,al 51' assist di Palacio per il tap-in volante di Destro. Un tiro a giro di Bastos vale il 2-2 (59'),poi ...

Lazio-Bologna - la Curva Nord biancoceleste omaggia De Rossi : bello il gesto per il capitano della Roma : I tifosi della Lazio hanno voluto omaggiare Daniele De Rossi, che lascerà la Roma alla fine di questa stagione per volere del club giallorosso Un gesto che vale molto, uno striscione particolare indirizzato ad un giocatore che incarna il club da sempre odiato. I tifosi della Lazio hanno però deciso di mettere per qualche minuto da parte la rivalità, dedicando uno striscione durante il match con il Bologna a Daniele De Rossi, che lascerà la ...

Lazio-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE : Lazio-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE Stasera, Lunedì 20 maggio alle ore 20,30, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il posticipo della 37a giornata di Serie A: Lazio-Bologna. La Lazio non viveva un gran periodo di forma fino a mercoledì sera, quando è riuscita a sconfiggere l’Atalanta in finale di Coppa Italia con un punteggio di 2-0, reti di Milinkovic-Savic e Correa. Menomale per ...

Lazio-Bologna - le formazioni ufficiali : c’è Immobile - sorpresa Destro : Si gioca un’importante sfida di Serie A, che chiude la 37^ giornata. In campo Lazio-Bologna. Biancocelesti già sicuri del posto ai gironi di Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia. Felsinei ai quali manca un punto per festeggiare la matematica salvezza. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Lazio-Bologna formazioni ufficiali Lazio (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, ...

