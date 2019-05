Il Consiglio dei ministri più difficile del governo Conte

La guerra dei decreti e un Consiglio dei ministri in bilico : L’unico sentimento che li unisce è l’esigenza di uno spot elettorale prima del voto di domenica prossima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano su tutto e per alzare al massimo il livello dello scontro hanno scelto di puntare su due decreti tanto importanti per i rispettivi partiti quanto divisivi. L’obiettivo è differenziarsi il più possibile alla ricerca di voti prima del 26 maggio. Il decreto Sicurezza ...

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti si rivolge all’AGCOM per la vicenda rimodulazioni : Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, riunitosi presso il MISE, ha deciso di segnalare la questione delle rimodulazioni all'AGCOM. L'articolo Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti si rivolge all’AGCOM per la vicenda rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Gli auguri di buon lavoro del presidente del Consiglio regionale Michele Pais alla nuova Giunta : «Lavoriamo insieme per il bene dei sardi». : ...finalmente risposte al popolo sardo che aspetta una vera svolta per un futuro certo e proficuo.» Per il presidente Michele Pais è necessario lavorare insieme per costruire quell'identità politica ed ...

Il processo farsa in Consiglio dei ministri : la Lega difende ma sacrifica il suo «pedone» : Roma - Col Consiglio dei ministri di ieri si è inaugurato un nuovo genere di serial tv: dal frequentatissimo 'Legal drama', che si svolge nelle aule di tribunale, all'innovativa 'Legal farce', che - ...

Trapani - Consiglio Comunale dei ragazzi eletto il Sindaco e le altre cariche istituzionali : Trapani è sempre più donna, il primo segnale viene dai piccoli cittadini trapanesi che hanno così scelto i loro rappresentanti in seno al "baby Consiglio". Una responsabilità in più per noi "grandi" ...

Cosa è successo nel Consiglio dei ministri che ha chiuso il caso Siri : Armando Siri è, nei fatti, fuori dal governo. La procedura di revoca dell'incarico al sottosegretario leghista, indagato per corruzione, è stata avviata nel corso di un Consiglio dei ministri, durato oltre due ore, durante il quale la Lega ha ribadito la sua contrarietà alla decisione 'imposta' dal Movimento 5 stelle. Al termine di un dibattito descritto dai partecipanti come "franco" ma "civile", il partito di Matteo Salvini ha ...

