Google toglie la licenza Android a Huawei | l’azienda | «Continueremo a dare

Huawei - Google toglie la licenza Android agli smartphone : cosa succede e cosa cambia per noi : Google ha deciso di tagliare i rapporti con Huawei rompendo il contratto che legava i due colossi tecnologici: i prossimi smartphone Huawei non avranno accesso alla versione commerciale di Android – venduta su licenza da Big G – ma potranno contare soltanto su quella open-source, meno aggiornata e soprattutto senza il Play Store e le principali app fornite da Google: come Gmail, Maps e così via. Non è stata Google a decidere di tagliare i ponti ...