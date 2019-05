Gli sviluppatori di Heavy Rain sono al lavoro su un videogioco mobile

Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali daGli sviluppatori : Il Title Update 3 di The Division 2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il ...

Druidstone : l'ispirato RPG tattico a turni deGli sviluppatori di Legend Of Grimrock è ora disponibile per PC : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che Druidstone: The Secret of the Menhir Forest è finalmente disponibile per PC.Di che gioco si tratta? Ebbene, questo Druidstone è definito come un RPG tattico a turni ed è stato sviluppato dai creatori di Legend Of Grimrock, Ctrl Alt Ninja Ltd.Sulla pagina Steam dedicata, possiamo leggere:Leggi altro...

Google annuncia modifiche per i pagamenti aGli sviluppatori Android in alcuni Paesi : Con un post sul blog degli sviluppatori, Google rende noto che, a causa dei nuovi requisiti in alcuni mercati, presto introdurrà le ritenute alla fonte L'articolo Google annuncia modifiche per i pagamenti agli sviluppatori Android in alcuni Paesi proviene da TuttoAndroid.

I giochi popolari inviano dati sconosciuti a entità sconosciute - anche se Gli sviluppatori sono affidabili : Una serie di studi ha dimostrato che i giochi popolari inviano dati a più entità di terze parti e persino gli sviluppatori interessati potrebbero non sapere quali dati vengono inviati a chi. Angry Birds, tanto per citarne uno, invia intenzionalmente dati pubblicitari a 43 entità, ma lo sviluppatore Rovio si è rivelato inconsapevole di dati aggiuntivi inviati tramite SDK di terze parti. L'articolo I giochi popolari inviano dati sconosciuti a ...

Gli sviluppatori di A Plague Tale : Innocence non hanno in programma sequel o DLC : A Plague Tale: Innocence rappresenta il tipo di esperienze di gioco che sono diventate più rare con le attuali tendenze del settore: un titolo single player lineare, basato su narrativa, che non si occupa di avere un mondo aperto o opzioni multiplayer. Per questo motivo, e molti altri, il gioco era piuttosto atteso ed è risultato un'eccellente, memorabile avventura.Ma, dopo aver terminato il titolo, i fan dovranno aspettarsi dei sequel o qualche ...

Un Vampire : The Masquerade RPG narrativo è in arrivo daGli sviluppatori di The Council : Come segnala Rockpapershotgun, Bigben Interactive ha annunciato che tra i loro titoli in programma per il"2019 e oltre" c'è un Vampire: The Masquerade "RPG narrativo" sviluppato da Big Bad Wolf, lo studio dietro The Council. In arrivo anche Blood Bowl 3, come già detto in una precedente news, ancora una volta sviluppato da Cyanide.Purtroppo, né lo sviluppatore né il publisher hanno svelato alcun dettaglio su questo nuovo "gioco di ruolo ...

Gli sviluppatori di Ghost Recon Breakpoint svelano nuovi dettagli sui raid : Ghost Recon Breakpoint è stato annunciato formalmente la scorsa settimana per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Prenderà le basi di Ghost Recon Wildlands e aggiungerà molti nuovi elementi, sia in PvE che in PvP, oltre ai raid endgame.Gli sviluppatori di Ubisoft Paris (lo studio che sta conducendo lo sviluppo su Breakpoint) hanno condiviso alcune curiosità su questi raid in due diverse interviste con la stampa, riporta Wccftech. Nella prima, ...

AGli sviluppatori dei recenti Wolfenstein non dispiacerebbe riprendere in mano la serie Quake : I recenti Wolfenstein devono sicuramente parte del loro successo al lavoro dei ragazzi di MachineGames, che hanno saputo reinventare il brand (senza però snaturarlo) e trasformarlo in quel successo commerciale che conosciamo tutti.Come riporta Gamingbolt, il Game Director Jeff Gustafsson ha risposto ad alcune domande su Wolfenstein: Youngblood ed una volta entrato nell'argomento multiplayer, il discorso si è spostato su Quake. Gustafsson ha ...

Gli sviluppatori di Wolfenstein sono determinati ad eliminare il fenomeno di crunch all'interno dello studio : Del fenomeno del crunch abbiamo speso molte parole, soprattutto in questo periodo. Studi come NetherRealms sono stati presi di mira da ex dipendenti che hanno confessato di aver lavorato con ritmi assurdi pur di portare a termine lo sviluppo di Mortal Kombat 11 nei tempi necessari.Ora, come riporta Gamespot, lo sviluppatore svedese MachineGames, che è al lavoro sulla nuova serie di Wolfenstein per Bethesda, ha detto la sua.In un recente AMA ...

Ghost Recon Breakpoint - Gli sviluppatori spiegano perché è stato scelto Jon Bernthal come villain : Di Ghost Recon Breakpoint, nuovo titolo di Ubisoft, abbiamo potuto dare uno veloce sguardo al trailer di gameplay.Sicuramente molti di voi nel video hanno riconosciuto un volto familiare, ovvero John Bernthal, che nel gioco sarà il cattivo di turno, ovvero il maggiore Cole D. Walker. Per chi non lo conoscesse, Bernthal ha partecipato ad alcune serie TV, tra cui The Walking Dead ed il più recente The Punisher, in cui è proprio il protagonista.Ma ...

Control : Gli sviluppatori ci parlano dell'esplorazione e del design dei livelli in stile metroidvania : I giochi sviluppati da Remedy si sono sempre concentrati prima di tutto sulla narrativa e in genere sono esperienze molto lineari e guidate. Il nuovo Control in arrivo, tuttavia, sta seguendo un approccio diverso: anche se i personaggi e la storia sono ancora molto enfatizzati, il gioco sarà molto meno lineare e ci sarà molto più spazio per l'esplorazione, riporta Gamingbolt.Tale esplorazione segue la filosofia del design metroidvania, che ...

Mortal Kombat 11 troppo violento - diagnosticata la PTSD a uno deGli sviluppatori : Sviluppare un titolo tanto atteso quanto Mortal Kombat 11 non è di certo cosa semplice. Ci sono le aspettative della community da soddisfare, e quelle sono come sempre chiaramente molto elevate. Una serie iconica come quella del picchiaduro per eccellenza merita un'iterazione qualitativamente ineccepibile. Lo sanno bene i ragazzi di NetherRealm Studios, team al lavoro proprio sull'ultimo capitolo della serie, approdato sugli scaffali dei negozi ...

Gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online sono al lavoro su un nuovo titolo tripla A : ZeniMax Online sta lavorando ad un nuovo gioco tripla A, come rivelato dal director di The Elder Scrolls Online Matt Firor in una recente intervista sul titolo MMO.Secondo quanto riportato da Gamepur, Firor non ha fatto mistero sul fatto che sul sito web ufficiale della compagnia appaiano annunci di lavoro dedicati alla ricerca di personale che contribuisca alla creazione di un nuovo motore grafico che verrà utilizzato come base per un nuovo ...

C'è una grossa grana tra Gli sviluppatori di Fortnite e la Epic Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...