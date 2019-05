Monterotondo | 19enne uccide il padre violento

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Stefano Damiano La figlia avrebbe cercato di difendere la madre durante l'ennesimo litigio in cui l'uomo aveva perso il controllo Durante l'ennesimo litigio è stato ucciso con una coltellata dalla figliache cercava di difendere la madre dalla violenza del. Stanotte si è consumato un nuovo dramma familiare fatto di violenza. L'uomo era un 42enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono successi nell’abitazione di famiglia in via Aldo Moro, ascalo. L'uomo sarebbe rientrato a casa ubriaco e avrebbe perso il controllo scagliandosi contro la moglie. La lite violenta sarebbe durata oltre 3 ore in cui le due donne avrebbero tentato di uscire di casa venendo bloccate dall'uomo tra le scale e l'androne di case. La figlia di poco più di 19 anni, a quel punto, per difendere la madre, avrebbe preso il ...

IlMondoDiAllie : RT @allnews24eu: Dramma a Monterotondo: ragazza 19enne uccide il padre 42enne - AllNews24 - Ennesima lite in famiglia sfociata nel sangu… - allnews24eu : Dramma a Monterotondo: ragazza 19enne uccide il padre 42enne - AllNews24 - Ennesima lite in famiglia sfociata ne… - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: Denunciato dalla figlia per maltrattamenti Roma, uomo ucciso: fermata la figlia 19enne -