LIVE Moto2 | GP Francia 2019 in DIRETTA | warm-up e gara in tempo reale

(Di domenica 19 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio di, quinto round stagionale del Mondialee secondo capitolo del lunghissimo tour europeo del Motomondiale. Sulla pista di Le Mans la classe mediana si appresta a dare vita ad un grande spettacolo in cui molti possono coltivare sogni di vittoria alla luce dello strano weekend finora affrontato soprattutto dal punto di vista meteorologico, anche se ladovrebbe svolgersi in condizioni di asciutto. L’iberico Jorge Navarro partirà dalla pole position per la seconda volta consecutiva e può ambire con credenziali al terzo piazzamento sul podio di fila dopo le esaltanti prestazioni messe in mostra ad Austin e Jerez con la Speed Up. Uno dei favoriti principali per la vittoria è l’elvetico Thomas Luthi, secondo in campionato e molto veloce sia sull’asciutto sia sul bagnato come testimonia il secondo ...

