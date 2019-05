Chievo-Sampdoria | il commiato a Sergio Pellissier | lacrime scroscianti e quell’abbraccio

Chievo-Sampdoria 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : attaccanti poco lucidi [FOTO] : 1/11 Andrea Rigano/LaPresse ...

Serie A - 37° turno : Chievo-Sampdoria 0-0 : 14.32 Il Chievo pareggia 0-0 con la Samp una gara senza più motivazioni di classifica e saluta il suo capitano e bandiera Sergio Pellissier, cui il 'Bentegodi' riserva una grande festa per l'addio, a 40 anni, al calcio giocato. Al 10' il Var cancella l'1-0 di Leris, scattato in fuorigioco millimetrico,Ekdal sfiora il palo di destro, gialloblù ancora pericolosi con De Paoli ma in 1 dal 40' per il rosso a Barba (entrataccia su Defrel).Semper ...

Chievo-Sampdoria - le formazioni ufficiali : c’è Pellissier - ultima davanti ai suoi tifosi : Chievo-Sampdoria, le formazioni ufficiali – L’anticipo domenicale delle 12.30 della penultima giornata di Serie A propone una sfida che non ha ormai più nulla da chiedere al campionato. Veneti e liguri si affrontano al Bentegodi cercando di chiudere al meglio il torneo: i primi sono già retrocessi da qualche settimana, i secondi hanno provato a lottare per l’Europa che conta fino a qualche settimana fa, salvo allontanarsi ...

Chievo – Sampdoria in streaming e tv : dove vedere la 37a giornata serie A : dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e tv: data e orario 37a giornata serie A Chievo Sampdoria streaming| Chievo – Sampdoria si disputerà domenica 19 maggio alle ore 20.30. Un match senza significato in termini di classifica. Proprio per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e spettacolo. Ecco dove vedere Chievo – Sampdoria in streaming e in tv dove sarà visibile? La partita sarà un’esclusiva di DAZN e sarà quindi ...

Chievo-Sampdoria : diretta streaming e tv - quote e pronostico : Chievo-Sampdoria: diretta streaming e tv, quote e pronostico Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 12.30 si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona Chievo-Sampdoria, match valido per la 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019. Chievo-Sampdoria: arrivederci Serie A La retrocessione per il Chievo è arrivata da tempo, ma questa partita sarà l’ultima disputata nella massima serie per questa stagione, dunque ci si aspetta di ...

Sampdoria - Giampaolo determinato : “Contro il Chievo per sfondare il muro dei 50 punti” : Il penultimo turno di campionato mette la Sampdoria di fronte al Chievo già retrocesso. Trasferta di Verona per la squadra di Giampaolo, che si è detto molto determinato alla conquista dei 50 punti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “E’ opportuno chiudere bene, abbiamo l’opportunità di sfondare il muro dei 50 punti“. Giochiamo contro una squadra senza più motivazioni e, a differenza ...

