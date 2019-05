30 mila persone a Napoli per Fdi Giorgia Meloni batte Matteo Salvini

Prevenire infarto si può? Ogni anno uccide 70 mila persone in Italia : Prevenire infarto. uccide Ogni anno circa 70 mila persone in Italia. La malattia coronarica e la sua complicanza principale, l'infarto miocardico

Migranti - Lifeline ha salvato 230 persone - ma il comandante deve pagare una multa di 10mila euro : La sentenza del tribunale maltese ha stabilito che la nave Lifeline, che a giugno 2018 salvò 230 persone, viaggiava in acque maltesi senza le registrazioni a norma di legge. L'ong ha annunciato che ricorrerà in appello: "È chiaro che si tratta di un verdetto politico, che non ha niente a che vedere con il diritto".Continua a leggere

milano : polizia arresta 4 persone alla Stazione Centrale : Milano, 13 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato quattro persone nella Stazione Centrale di Milano nel corso del fine settimana. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato tre cittadini di origine polacca di 61, 51 e 44 anni per tentato furto in concorso. Durante un servizio anti bors

“Grave pericolo per l’acquifero del Gran Sasso” - rifornisce più di 700mila persone : Lunedì 13 maggio, presso la sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama del Senato, l’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, promosso dalle Associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI e Italia Nostra, terrà una conferenza stampa nella quale illustrerà, si spiega in una nota, “la situazione di grave pericolo per l’acquifero del Gran Sasso e le ...

Firenze. Abusivismo commerciale : oltre 4 mila pezzi sequestrati e tre persone denunciate : Prosegue la lotta all’Abusivismo commerciale da parte della Polizia Municipale. Durante le festività pasquali ed i due ponti del 25

Riccardo Ricci - cofondatore di CbWeed : "Se chiudono i cannabis shop - 10mila persone perdono il lavoro" : “La direttiva di Salvini sulla chiusura dei cannabis light shop manderà a casa 10mila lavoratori”. A questi si aggiungano quelli impiegati nella filiera della canapa. Riccardo Ricci è preoccupato: il 30enne forlivese, cofondatore dell’azienda CbWeede presidente dell’Associazione Italiana cannabis Light, ad HuffPost lancia un invito al vicepremier Matteo Salvini: “Venga a visitare la nostra ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Ambiente : l’inquinamento uccide in Europa 556mila persone l’anno : l’inquinamento ambientale uccide in Europa 556mila persone l’anno e 7 milioni nel mondo. Si stima inoltre che 9 persone su 10, a livello mondiale, respirino aria contenente alti livelli di sostanze inquinanti, provocando gravi e irreversibili effetti sulla salute: un terzo dei decessi per ictus, cancro ai polmoni e malattie cardiache è causato, infatti, dall’inquinamento atmosferico. È il drammatico bilancio dell’Organizzazione Mondiale della ...

milano - maxi operazione della Dda : indagate 95 persone : Nella mattinata odierna la Direzione Distrettuale di Milano ha emesso 43 ordinanze cautelari. Tra gli elementi arrestati, secondo quanto dichiarato da alcune fonti, sarebbe stato coinvolto anche il consigliere comunale e candidato azzurro alle prossime elezioni europee, il segretario forzista della Regione Lombardia e Gioacchino Caianiello, politico accusato di “istigazione alla corruzione”. L’inchiesta è stata perfettamente coordinata dal ...

Assunzioni Inps : opportunità di lavoro per 5 mila persone : Dall'Inps si aprono interessanti opportunità d'inserimento per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Secondo quanto riferito dallo stesso neo Presidente Pasquale Tridico, entro il termine del 2019 ...

Napoli : 'Prima le persone' - 20mila alla marcia contro il razzismo : Si sono radunati in tanti, quasi ventimila, nonostante la fitta pioggia, per percorrere il centro di Napoli dietro lo striscione 'Prima le persone'. È riuscita la manifestazione di questa mattina a ...

Taranto - oltre 2mila persone in strada contro l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : oltre 2mila persone sono scese in strada oggi a Taranto per una manifestazione nazionale contro l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, e gli enormi danni che lo stabilimento ha provocato negli ultimi decenni non soltanto ai cittadini che risiedono nell'area, ma all'ambiente più in generale.Al fianco dei cittadini, partiti alle 14 di oggi da piazza Gesu Divino Lavoratore e diretti proprio davanti ai cancelli dell'acciaieria, in questa manifestazione ...

