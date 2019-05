Signs of the Sojourner è un gioco di carte | ma al posto delle battaglie ci sono i dialoghi

eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) Solitamente, per come siamo abituati, nei giochi dicollezionabili lerappresentano armi, oppure magie, mostri, artefatti di qualsiasi tipo. Possiamo pescare qualsiasi cosa, il nostro mazzo è il nostro arsenale, ma inof thenon funziona così, pur trattandosi di undi.Come riporta Rockpapershotgun, inof thedovremo utilizzare leper instaurare legami con le altre persone, e sviluppare la nostra personalità.Si tratta dunque di undinel quale lesostituite da conversazioni,nei quali l'obbiettivo non è "vincere". Noi e il nostro avversario metteremo giù lenel tentativo di fare la giusta combinazione di simboli che riflettano la nostra personalità. Se la conversazione va bene, possiamo scambiare unanostrecon una nuova, ampliando ulteriormente la connessione con altre ...

