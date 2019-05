Quasi quasi divento un camerata Feltri a valanga | verità definitiva su

Torino - Mazzarri : “Ad Empoli è Quasi la finale delle finali…” : “Empoli-Toro è una finale? È quasi la finale delle finali, poi ce n’è un’altra con la Lazio. Se noi facciamo bene domani sono sicuro che faremo una grandissima gara nell’ultima di campionato anche contro la Lazio. È quanto mai importante domani fare una partita in linea come le ultime perché questa squadra di recente ha fatto delle cose straordinarie”. Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parlando ai ...

Silvio Berlusconi - il presentimento su Matteo Salvini : "L'abbiamo Quasi recuperato" : Silvio Berlusconi dice di essere ormai sicuro di aver "quasi recuperato" Matteo Salvini, secondo lui sempre più convinto a rompere l'alleanza con il Movimento Cinque Stelle per tornare a costruire una nuova coalizione di centrodestra. Il leghista però non sembra del tutto d'accordo, non almeno in un

Elezioni europee - sfida su Facebook : Salvini spende più di tutti - M5S (Quasi) assente : Operazione trasparenza su Facebook: è ora possibile consultare le campagne politiche sponsorizzate dai partiti in lizza, scoprendo quanto è stato stanziato per ciascun post, da chi, per raggiungere quale pubblico...

Juventus-Allegri - bilancio di 5 anni : niente Champions ma ricavi Quasi raddoppiati : Il quinquennio di Max Allegri ha sancito la restaurazione del potere bianconero in ambito sportivo e il ritorno del club di Torino tra le big del calcio europeo soprattutto in termini economici. Oggi Allegri lascia una società che ha ampiamente superato la soglia dei 400 milioni di ricavi...

Napoli-Inter - è Quasi sold-out per distinti e tribune : Nonostante i disagi per i lavori delle Universiadi, per cui gli anelli inferiori del San Paolo sono chiusi, e soprattutto la questione aperta tra i tifosi e la società, la vendita per Napoli-Inter sta facendo registrare ottimi risultati. Dopo la delusione di Napoli-Cagliari che ha fatto registrare un record negativo di presenze all’impianto di Fuorigrotta, non ci aspettava forse che in tanti rispondessero all’appello per ...

Presto andremo negli uffici pubblici e li troveremo (Quasi) vuoti : Il buco ammonterebbe a 253 mila, è tanto il numero di dipendenti statali che mancano all'appello, e questo parrebbe essere soltanto l'inizio. È questo il dato riportato durante il Forum Pa 2019, un dato che impone il chivalà su una situazione forse presa troppo sotto gamba. Perché lo sblocco del turnover da solo non basta e altri 400 mila dipendenti sarebbero già sulla porta, pronti alla pensione agevolati dalle uscite anticipate di Quota100. ...

Quasi 5 miliardi l’anno spesi di tasca propria dai malati di tumore : Ammalarsi di tumore rischia di incidere pesantemente sul portafogli, e questo anche in Italia. Ammonta infatti a Quasi 5 miliardi di euro l’anno la spesa out of pocket sostenuta direttamente dai malati di cancro al di fuori del Ssn. E’ quanto emerge da uno studio innovativo inserito nell’11° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, promosso da Favo (Federazione italiana associazioni volontariato in ...

Alcol - Quasi un litro in più dal 1990 a oggi. Allarme «binge drinking» : Sempre più attaccati al bicchiere. Fra 1990 e 2017 il consumo pro capite di Alcolici su scala globale è salito di quasi un litro l’anno. Per la precisione di 0,7 litri, fino a toccare quota media di 6,5 litri ogni 365 giorni. La crescita continuerà inarrestabile e si passerà a 7,6 litri entro il 2030. Sempre per quell’anno, spiega uno studio appena pubblicato su «The Lancet», la metà degli adulti in tutto il mondo sarà considerata bevitrice (dal ...

Berlusconi su Salvini : “Lo abbiamo Quasi recuperato - possiamo tornare a governare insieme” : Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi spiegano come adesso sia possibile governare nuovamente con Salvini “Penso che Salvini sia già quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle”. Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, per … Continue reading Berlusconi su Salvini: “Lo abbiamo quasi recuperato, possiamo ...

Aborto - Usa : l’Alabama vota per l’abolizione Quasi totale : L’Alabama ha deciso di abolire quasi totalmente l’Aborto. Un emendamento alla nuova legge dello Stato sulle interruzioni di gravidanza, che avrebbe consentito di praticare l’Aborto nei casi di incesto e stupro, è stato respinto dal Senato statale a maggioranza repubblicana con 25 voti contro 6. Il voto, se la nuova legge verrà approvata definitivamente, farà dell’Alabama uno degli Stati più rigidi in materia di ...

Berlusconi - penso che Salvini sia Quasi recuperato : A ricompattare il tradizionale centrodestra, Silvio Berlusconi ci crede ancora. "penso che Salvini sia gia' quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle - afferma il leader di Forza Italia -. Ha compreso che ci sono circa 30 questioni di disaccordo totale tra i 5 Stelle e la Lega. Restando in questo governo dannoso la Lega sara' ...

La serie di Killing Floor raggiunge Quasi le 10 milioni di copie vendute : Nella giornata di ieri, la famosa saga di Killing Floor ha compiuto il suo decimo compleanno e i ragazzi di Tripwire Interactive hanno svelato i dati di vendita relativi al franchise. E bisogna dire che sono decisamente buoni.Come riporta VG247, Tripwire ha affermato che la sua IP FPS co-op ha venduto quasi 10 milioni di copie in tutto il mondo, inoltre da quando il primo capitolo è stato pubblicato nel 2009, la saga ha avuto un rendimento di ...

Sondaggi politici USA - ormai i matrimoni gay sono accettati Quasi da tutti : Sondaggi politici USA, ormai i matrimoni gay sono accettatati quai da tutti È avvenuto tutto molto in fretta, fino al 2011 la maggioranza degli americani non era a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, nel 2004 lo era solo il 31%. Oggi 31% è la percentuale di chi è contro il matrimonio egualitario, invece. La crescita dei favorevoli è stata costante, se si esclude un calo dell’1% nell’ultimo ...