Luigi Di Maio telefona a prof sospesa a Palermo: “Farò di tutto per reintegrarla subito” (Di sabato 18 maggio 2019) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha telefonato a Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo sospesa per il video dei suoi studenti: "Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile. Prima che lo Stato perda è bene che lo Stato si ravveda", le ha detto il ministro del Lavoro.



