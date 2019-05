La classe media non vi perdonerà

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Avviso ai naviganti di questa campagna elettorale: state martellando, anzi, peggio, state ignorando (che poi è la stessa cosa) un corpo esangue, stremato ma non morto, disilluso ma integro moralmente, al limite estremo ma con gli occhi ben aperti: la. Non vi perdonerà, illusionismo e populismo a un certo stadio non bastano più, statene certi.Al punto in cui siamo lo dicono i numeri e la vita. Poco più di un mese fa un definitivo rapporto dell’Ocse ha fotografato quanto sta accadendo da un decennio nei paesi industrializzati. Redditi stagnanti o in declino, costi in aumento, lavoro più incerto, debiti. Impiegati, insegnanti, operai specializzati, artigiani, commercianti e una parte di liberi professionisti, la, vivono da un decennio guardando in basso. E nel tempo sono andati ad ingrossare l’esercito dei ...

