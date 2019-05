Il 26 maggio voto due donne e un uomo per l' Europa

Elezioni Piemonte - il futuro della Tav passa dalle regionali : guida all'altro voto del 26 maggio : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...

L'oroscopo della settimana fino al 26 maggio - primi sei segni : Gemelli 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 presenta le classifiche con i voti per i primi sei segni dello Zodiaco. Per la precisione andremo ad analizzare i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come saranno i prossimi sette giorni? In questo caso vi diciamo subito che il periodo, valutato nelle attuali previsioni zodiacali, evidenzia ottime ...

Elezioni : in Veneto sono 321 i Comuni al voto di maggio - Rovigo unico capoluogo : Venezia, 12 mag. (AdnKronos) - In Veneto l'unico comune capoluogo di provincia in cui si andrà al voto 26 maggio è Rovigo, dove gli elettori andranno alle urne con un anno di anticipo rispetto a fine legislatura, dopo che lo scorso 21 febbraio il sindaco leghista Massimo Bergamin ha dovuto lasciare

Elezioni : in Veneto sono 321 i Comuni al voto di maggio - Rovigo unico capoluogo (2) : (AdnKronos) - E tra i Comuni più importanti vi saranno: in provincia di Padova Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano Dentro. A Treviso: Mogliano Veneto, Paese, Preganziol e Vittorio Veneto. Nella città metropolitana di Venezia: Noale, Scorzè e Spinea. A Verona: Legnago, Negrar di Valpolicella, P

GE : presidente governo - voto 19 maggio appare regolare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Brexit - “Regno Unito va al voto per le Europee. Le elezioni si svolgeranno il 23 maggio” : David Lidington, responsabile dell’ufficio del primo ministro britannico (Cabinet Office minister) lo ha dichiarato all’Associated Press: le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno il 23 maggio nel Regno Unito, visto che il governo ha constatato di non avere abbastanza tempo per ratificare l’accordo sulla Brexit. A pubblicare per primo le parole di Lidington è stato il Guardian. Il Cabinet Officer minister ha inoltre ...

Taglio parlamentari - la riforma verso il voto alla Camera. Pd contro Fico : “Soprusi in favore della maggioranza” : La Camera verso il voto sul Taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale che prevede la riduzione da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori si avvicina al secondo via libera in Parlamento. Come prima cosa sono state respinte con 277 contrari, 109 favorevoli e 66 astenuti le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall’opposizione. La proposta di legge che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione ...

Di corsa verso il voto : il Miglio di Roma sposa la campagna Stavoltavoto.eu per le europee del 26 maggio : Sabato 11 maggio 2019 torna “Il Miglio di Roma”, alla sua IV Edizione Roma – Il Miglio di Roma è la gara di mezzofondo su strada più importante in Italia su questa distanza (1609 metri); è inserita nel calendario nazionale Fidal (certificata Silver Label), gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio e da quest’anno anche della collaborazione del Parlamento europeo e della rappresentanza della ...

EUROPEE - FITTO : IL VOTO DEL 26 maggio HA ANCHE UN VALORE POLITICO SIA PER IL GOVERNO NAZIONALE SIA PER QUELLO REGIONALE : FITTO dal palcoscenico del Politeama Greco a Lecce presentando la sua ricandidatura al Parlamento Europeo, a cominciare con quella forza politica che solo un anno fa in Puglia ha eletto tutti i ...

L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio - Astrologia primi sei segni : Vergine 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2019 è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia la seconda settimana dell'attuale mese. In merito alla sestina sotto analisi a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà sicuramente Vergine (voto 10). Allo stesso tempo a fare un'ottima impressione, ovviamente sempre tenendo conto dei soli ...

Voto Spagna - vincono i socialisti ma il Paese è senza maggioranza - In Parlamento lultradestra di Vox : Sanchez all'Europa: "Autoritarismo si può battere" - "Abbiamo mandato un messaggio all'Europa e al resto del mondo. Si può vincere l'autoritarismo e l'involuzione", dice il leader socialista Pedro ...

Spagna al voto : 5 partiti e due coalizioni possibili. Rebus maggioranza : Se l'economia europea continua a rallentare, se la Germania rallenta, l'equilibrio che la Spagna sembra aver trovato potrebbe non reggere. La politica non può dunque permettersi di aggiungere ...