Da Salvini a Zingaretti | i follower fake sui social superano quelli veri

Prof sospesa - Zingaretti : "Non si può criticare Salvini?" : Nicola Zingaretti ha deciso di spendersi in favore dell'insegnante di Palermo sospesa per "non aver vigilato su un lavoro svolto dagli alunni". I fatti risalgono al 27 gennaio scorso, giornata della memoria, celebrata nell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. I ragazzi avevano il compito di realizzare un contenuto video sulla giornata della memoria, nel quale hanno parlato ovviamente anche delle vergognose leggi ...

Zingaretti : "Di Maio e Salvini non sono avversari - ma complici. È il governo dell'inciucio e delle poltrone" : Nicola Zingaretti ha rilasciato un'intervista a Goffredo De Marchis pubblicata oggi su la Repubblica e ha parlato molto dell'attuale governo Conte e dei rapporti tra Lega e MoVimento 5 Stelle, che sembrano sempre in lite. Il segretario del PD, invece, ha un'altra opinione:"Ma stanno litigando? La risposta è no. Di Maio tutti i giorni conferma che la volontà del suo movimento è governare altri 4 anni con Salvini, dice che è una vergogna ...

Fazio "cancellato" : Zingaretti (PD) parla di censura - la replica di Salvini : La Rai cancella le ultime tre puntate di "Che fuori tempo che fa", trasmissione condotta da Fabio Fazio e l’opposizione insorge. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha utilizzato il proprio profilo Facebook istituzionale per dire la sua sulla scelta della TV di Stato: "Chiamatela come volete. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione". Salvini: "Fazio lo vorrei in onda di più, porta voti alla Lega"L’annuncio ...

Mezz'ora in più - domenica prossima confronto Salvini-Zingaretti. Ma va avvisato il segretario Pd : Un confronto tv tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti potrebbe andare in scena domenica prossima a Mezz’ora in più. A strappare la promessa al vicepremier è stata Lucia Annunziata che però ora dovrà attendere la risposta del segretario del Pd.Zingaretti, infatti, è già previsto come ospite nell’appuntamento del 19 maggio, l'ultimo prima del voto europeo. Uno spazio che, a questo punto, potrebbe essere ‘costretto’ a dividere col leader ...

Governo : Zingaretti tra Di Maio e Salvini solo finte polemiche : Governo: Zingaretti: Io sono tutti i giorni tra la gente, sono tra le persone combattendo per le Europee, per un'Europa della crescita

16 : 45 | Cannabis - Zingaretti : "Una bomba di distrazione di massa di Salvini" : 09.05.2019 - Nicola Zingaretti attacca duramente il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la proposta di chiudere i negozi di Cannabis legale. "Non sono mai stato a favore della legalizzazione - spiega il segretario del Partito democratico - ma quella di Salvini è solo l'ennesima bomba di distrazione di massa lanciata nella testa degli italiani".

Nicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di Fazio : "Salvini lo attacca perché è un giornalista libero" : Nicola Zingaretti va a Quarta Repubblica e sfida a distanza il fratello Luca, contemporaneamente in onda con le repliche del Commissario Montalbano.Il segretario del Pd, in campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio, è protagonista di una lunga intervista con Nicola Porro (che lo aveva già avuto alla prima di Matrix, una settimana fa).prosegui la letturaNicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di ...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...

Zingaretti : 'Salvini latitante - un comizio in meno e più ore al ministero' : ... askanews, - 'Quel che accade nel Paese, mentre Salvini è latitante, ci dà la fotografia della scelta del ministro: lui non fa gli interessi dell'Italia, fa solo quelli del suo partito', 'la politica ...

"Salvini dove sei?". Da Zingaretti a Renzi - opposizione all'attacco : "Salvini, dove sei? - chiede - I fatti di cronaca degli ultimi giorni ci restituiscono l'immagine di un'Italia ormai fuori controllo". E "Salvini dov'è? È ancora in Ungheria? Ci spiega cosa sta ...

Sicurezza - Zingaretti a Salvini : per un'ora faccia il ministro : Modena, 4 mag., askanews, - "L'odio forse fa raccogliere voti, ma l'odio non crea lavoro, non crea sviluppo, non crea benessere, non crea Sicurezza". E vista l'escalation di episodi criminali nelle ...

Europeista e antiSalvini - ecco la campagna elettorale di Zingaretti : Nicola Zingaretti ha deciso di puntare tutta la campagna elettorale su due temi . Il primo è l'Europa. Su quello si gioca la contrapposizione con i sovranisti che, nota il segretario del Pd, non hanno ...

Zingaretti irride Salvini cantando Gioca Jouer : 'Ce lo date un Ministro?' (VIDEO) : Nicola Zingaretti è l'uomo chiamato ad aprire una stagione nuova nel Partito Democratico. E' ormai passato più di un anno da quando il Pd ha portato a casa il peggiore risultato della sua storia, asfaltato da Lega e Movimento Cinque Stelle. Il governatore del Lazio avrà l'onere di guidare il partito verso un deciso cambio di marcia, contro avversari che sembrano inarrestabili come Matteo Salvini. Nel corso del concerto del Primo maggio ...

Zingaretti : 'Di Maio e Salvini? Come il gatto e la volpe' : 'Il governo giallo-verde, con i voti che ha, dovrebbe chiacchierare meno, non litigare e produrre dei fatti per l'Italia'. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti che da piazza San Giovanni, a Roma, ...