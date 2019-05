Alberto Rossi | protagonista Un posto al sole | un compleanno speciale per l' attore

Ciclismo - le prossime gare di Alberto Bettiol. Niente Parigi-Roubaix (per ora…) - obiettivi Amstel e Liegi-Bastogne-Liegi : Ieri l’esaltante cavalcata che l’ha portato in trionfo in quel di Oudenaarde. Alberto Bettiol sembra essere entrato in un’altra dimensione: la vittoria al Giro delle Fiandre ha valorizzato ancor di più il corridore toscano, che fino ad ora non era riuscito a trovare il successo da professionista. Il corridore della Education First ora può guardare in alto verso il futuro, a partire dai prossimi appuntamenti. Ancora in dubbio ...