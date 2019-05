Alberi | cosa è successo a quelli caduti con la tempesta Vaia?

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Le foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daLe foreste distrutte daA guardarli, a centinaia, sdraiati a terra, sembra davvero reale la metafora che per gliin tanti hanno usato all’indomani del 29 ottobre 2018, la notte della: i boschi sono uno ...

bwin1966 : RT @cris_cersei: Anche ad Amsterdam, come in molte città italiane, si tagliano decine di alberi sani per far posto al #5g. Cosa dicono gli… - giorgio12860698 : RT @cris_cersei: Anche ad Amsterdam, come in molte città italiane, si tagliano decine di alberi sani per far posto al #5g. Cosa dicono gli… - pier_birra : RT @cris_cersei: Anche ad Amsterdam, come in molte città italiane, si tagliano decine di alberi sani per far posto al #5g. Cosa dicono gli… -