Riassunto del daytime di Amici18 del 17 05

(Di venerdì 17 maggio 2019) La puntata di Amici 18 parte con Rafael in studio che sta preparando una coreografia per la Semifinale basata sul film “Ieri, oggi, domani”, con Marcello e gli altri professionisti. Giuliano Peparini propone di far vedere al ragazzo il film per fargli comprendere meglio il senso da dare alla coreografia Anche Vincenzo è in studio per preparare una coreografia nuova. Si sofferma in modo particolare su una presa che inizialmente non gli riesce benissimo. Giordana è in saletta che sta facendo un ripasso dei brani per la semifinale. La vocal coach Raffaella gli dà dei suggerimenti principalmente l’interpretazione. Alberto è in sala che prepara “Hello” di Adele. Secondo Pino Perris il cantante in questo brano tende a correre troppo e per questo batte le mani per ricordare al ragazzo il ritmo da seguire. I ragazzi di entrambe le casette si confrontano in un gioco musicale nel quale devono ...

