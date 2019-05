Quanto ne sai davvero di Unione europea? Fai qui il test elettorale di Agi.it

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Come si elegge il Parlamento europeo? E chi può essere eletto a Strasburgo? I singoli Stati possono eleggere i propri rappresentati autonomamente, con una leggediversa da quelle degli altri? E i membri della Commissione, come vengono scelti? Insomma,ne sappiamodelle elezioni del 26 maggio prossimo (ma in Europa non si vota tutti lo stesso giorno, e anche gli scrutini sono in orari diversi)? Agi.it vi propone un breve(15 domande a risposta multipla che Pagella Politica, che collabora con noi, ha messo a punto) per mettere alla prova la vostra conoscenza delle istituzioni europee. E alla fine, se vuoi approfondire e ripassare come funzionano gli organi politici dell'Europa leggi di più su Sapere Tutto sull'

LorenzoLicitra : Boom ?? • Sai Che Ti Ho Pensato Sempre • Esce domani il mio nuovo singolo in tutte le radio e piattaforme digitali.… - Raffaellamicco2 : RT @LoGnorante: @pietroraffa Ma soprattutto, te, chi sei? E chi ti paga?? Ma ancora di più, lo sai quanto sei importante per tutti noi?… - DanieleOtera : RT @LoGnorante: @pietroraffa Ma soprattutto, te, chi sei? E chi ti paga?? Ma ancora di più, lo sai quanto sei importante per tutti noi?… -