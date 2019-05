Piazza San Carlo | condanne a 10 anni per la banda dello spray

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Piazza San Carlo : le condanne - 17 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. 10 anni di reclusione ai responsabili dei fatti di piazza San Carlo in Torino. I dettagli, 17 maggio 2019,

Piazza San Carlo - condannati a 10 anni di carcere per omicidio i 4 ragazzi che spruzzarono spray urticante : Quattro condanne a poco più di 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale sono state inflitte ai giovanissimi marocchini accusati di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 spargendo spray urticante tra la folla a scopo di rapina durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. In Piazza ci furono 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le ...

