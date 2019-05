Mezzo milione di bimbi ‘under 6’ col raffreddore

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Tosse, starnuti, naso che cola e occhi arrossati:diitaliani under sei anni fa i conti con il. A segnalarlo all’Adnkronos Salute è il pediatra di Milano Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. “Sono tre all’anno le epidemie di. La prima – ricorda il pediatra – è a gennaio, la seconda da fine aprile a maggio, la terza e ultima a settembre, circa 10 giorni dopo la riapertura delle scuole. Ora siamo inalla seconda, favorita dalle avverse condizioni meteorologiche”. Questo maggio così simile a novembre, con improvvise e timide pause primaverili, fa da volano ai malanni delle alte vie respiratorie. “Quando è freddo come ora – dice Farnetani – e piove come in questi giorni, non sono le basse temperature che determinano ...

