ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il ricorso presentato dai legali del presidente della Regione Calabria(Pd) contro il provvedimento di obbligo di dimora emesso a suo carico nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate” “è fondato sia con riferimento alle censure che attengono alla, sia con riguardo a quelle che investono la valutazione delle esigenze cautelari”. È quanto scrivono i giudici della Corte dinelle motivazioni della loro decisione con la quale, il 20 marzo scorso, hanno annullato senza rinvio il provvedimento emesso dal gip di Catanzaro il 18 dicembre 2018 per l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio in relazione a presunte irregolarità in alcuni appalti., in particolare, è indagato – ha già ricevuto l’avviso di conclusione indagini – per avere proposto l’approvazione di una delibera con cui la Giunta regionale ...

Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Mario Oliverio, la Cassazione: “Manca gravità indiziaria, chiaro pregiudizio accusatorio” - StefanoTrotta1 : RT @fattoquotidiano: Mario Oliverio, la Cassazione: “Manca gravità indiziaria, chiaro pregiudizio accusatorio” - Noovyis : Un nuovo post (Mario Oliverio, la Cassazione: “Manca gravità indiziaria, chiaro pregiudizio accusatorio”) è stato p… -