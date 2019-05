Lords of the Fallen 2 | CI Games completerà lo sviluppo senza la collaborazione di Defiant

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Lodiof the2 è alquanto problematico. L'anno scorso avevamo dato la notizia cheStudios avrebbe partecipato a questo progetto. Ora però la partnership è terminata e la società polacca responsabile, CI, ha deciso di finire il gioco internamente con l'aiuto dell'outsourcing.Secondo quanto riportano i colleghi di Eurogamer, i due studi non si sarebbero lasciati in buoni rapporti. CIha pubblicato una dichiarazione a riguardo."La risoluzione del contratto è stata presentata a causa di inadeguata esecuzione da parte didi una fase di lavoro chiave. La qualità del lavoro è stata inferiore di quella prevista dalla società, come precisamente descritto nell'accordo, nonostante tre riunioni atte a migliorare la qualità di questa fase di lavoro".Leggi altro...

Eurogamer_it : #CiGames svilupperà #LordsoftheFallen2 senza l'aiuto di #DefiantStudios. - infoitscienza : Lords of the Fallen 2, Defiant ha abbandonato il progetto: CI Games farà tutto da sola - franbellino : Lords of the Fallen 2, Defiant ha abbandonato il progetto: CI Games farà tutto da sola - -