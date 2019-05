Guardiola conferma «Non mi sposterò a Torino»

Guardiola conferma : “non vado alla Juve” : La Juventus ha comunicato l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, una notizia nell’aria ma che oggi ha trovato l’ufficialità. Adesso è partito il toto-allenatore, il tecnico del City Pepe Guardiola si tira subito fuori d alla corsa, sarò ancora all’Etihad Stadium. “Non andro’ alla Juve o in Italia, ho ancora due anni di contratto e non mi muovero’ – taglia corto Guardiola – ...

Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra : secondo titolo consecutivo per Guardiola : Il Manchester City festeggia il secondo titolo consecutivo: il team di Guardiola si conferma campione d’Inghilterra Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola ha conquistato il secondo titolo di fila in Premier League vincendo in casa del Brighton per 4-1. Al Liverpool di Jurgen Klopp, secondo a un punto, non basta quindi la vittoria casalinga con il Wolverhampton per colmare il gap. I ...