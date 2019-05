Game of Thrones | la replica ufficiale del Trono di Spade va all’asta

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) A quanto pare per aggiudicarsi ildinon sarebbe necessaria un’altra guerra. A partire dal 27 giugno, infatti, Profiles In History metterà all’asta l’oggetto del desiderio per cui Targaryen, Lannister, Baratheon & co si sono sfidati a colpi di spada, catapulta e attacchi infuocati per otto lunghe stagioni diof: già, proprio ilforgiato da Aegon il Conquistatore in persona, o meglio, la suafedele approvata dagli esperti di casa Hbo. Inizialmente presentata nel 2014, in occasione dell’appuntamento newyorkese conOf: The Epic Fan Experience, l’epica poltrona con schienale di simil-intrecciate aveva ricevuto la benedizionedi George RR Martin in persona, che l’aveva presentata al mondo in compagnia del cast della serie. Nel corso dell’asta, a cui sarà possibile partecipare ...

