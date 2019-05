DJI Osmo Action è l’action camera indicata per le riprese in 4K con i droni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Chi deve fareaeree con ipuò prendere in considerazione una nuovacam che ha come fiore all’occhiello una stabilizzazione ottica di alto livello. Si chiamaed è prodotta DJI, azienda molto conosciuta nel settore dei. Si tratta di un prodotto compatto e leggero (65 × 42 × 35 mm, per un peso di 124 grammi) che ne agevola non solo la maneggevolezza, ma anche il trasporto su drone. Il produttore l’ha realizzata per rispondere a una precisa richiesta: potersi integrare con altri prodotti per effettuaretipiche delle, ma con risultati professionali. Ovviamente nulla toglie che si possa impiegare anche per riprendere le proprie imprese nel surf, nello snowboard e altro. Costruttivamente parlando è un prodotto “rugged“, ossia resistente a urti e cadute, impermeabile fino a 11 metri di profondità anche senza la ...

