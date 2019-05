Concorso scuola secondaria 2019 | procedure | prove e possibili candidati

Concorso scuola 2016 : chiarimenti sulle assunzioni dei vincitori : Continua l’odissea dei vincitori del Concorso scuola 2016. Come spiega un recente comunicato da parte di Conavincos (Coordinamento Nazionale vincitori Concorso scuola 2016) a seguito di informazione priva di qualsiasi valore giuridico, si reputa giusto addurre doverosi chiarimenti, circa l’assunzione dei vincitori del Concorso espletato oramai tre anni fa. Eppure, come informa lo stesso Conavincos, esiste un diritto per i vincitori ...

Concorso docenti scuola secondaria : ecco dove e come conseguire i 24 cfu : La legge di bilancio ha modificato il Concorso docenti operando una distinzione tra chi detiene un servizio di almeno 36 mesi e chi invece può vantare soltanto qualche mese di supplenza o soltanto la laurea. Il Ministero ha già inoltrato la richiesta al MEF per ottenere l’autorizzazione al numero dei posti da mettere a bando. In un altro nostro articolo avevamo specificato quali sono i requisiti necessari per i neolaureati. I ...

Concorso ordinario scuola dell’infanzia e primaria - posti di sostegno : ecco cosa studiare : Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo illustrato i programmi di studio relativi al Concorso ordinario per i posti comuni della scuola dell’infanzia (qui potrete trovare il programma) e per i posti comuni della primaria (qui il programma). Qui di seguito, invece, troverete gli argomenti da studiare in merito al Concorso ordinario infanzia e primaria riservato ai posti per il sostegno. Concorso scuola infanzia e primaria: il programma ...

Concorso ordinario scuola primaria : come devo prepararmi? Ecco cosa studiare : Dopo aver esposto in un articolo precedente il programma di studio che potranno seguire i candidati al Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia, vi riportiamo qui di seguito gli argomenti di preparazione che riguarderanno, invece, i candidati per i posti comuni del Concorso ordinario per la scuola primaria. Concorso scuola primaria, gli argomenti su cui prepararsi Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Concorso ordinario scuola dell’infanzia : cosa devo studiare? Ecco il programma : Il bando del Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia è ormai alle porte: la sua pubblicazione è imminente. A beneficio di tutti coloro che intendono candidarsi per tale procedura concorsuale, indichiamo qui di seguito il programma di studio da seguire per la preparazione al Concorso. Concorso ordinario scuola dell’infanzia, Ecco cosa studiare Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Concorso docenti di scuola secondaria rivolto ai neolaureati : Sta per partire il Concorso ordinario rivolto ai docenti di scuola secondaria del I e II grado rivolto ai soggetti che vogliono lavorare nella scuola a tempo indeterminato. neolaureati e supplenti alle prime esperienze avranno dunque la loro opportunità per essere assunti dal Miur in pianta stabile. Il MEF ha già ricevuto la richiesta per poter mettere a bando 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno. Molti di questi saranno riservati ai neo ...

SCUOLA : PIANO DELLA ROCCA - STUDENTI IN VISITA ALLA CENTRALE ENEL PER IL Concorso PLAY ENERGY : Una giornata all'insegna dell'energia rinnovabile, ma anche DELLA storia e DELLA cultura: è quella che hanno vissuto a PIANO DELLA ROCCA , nel territorio comunale di Borgo a Mozzano , e a Pisa gli ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Concorso riservato - fase transitoria scuola secondaria : FAQ reclutamenti riservati : L’Avvocato risponde: legittimità reclutamenti riservati da Concorso riservato – Alla luce del comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Corte Costituzionale (cortecostituzionale.it) rendiamo note le prime analisi dello studio legale, con la precisazione che, ai fini di una disamina esaustiva, sarà necessario attendere il deposito della Sentenza (con le specifiche motivazioni). Concorso riservato, fase transitoria scuola ...

Scuola - a settembre Concorso docenti ma confusione su contratto : In 35 mila aspettano il prossimo 1° settembre per entrare nei ruoli , ma regna la confusione presso gli Uffici scolastici sulla tipologia del contratto. Per il sindacato della Scuola, Anief la norma è ...

A RHO E ARESE LA 22EDIZIONE Concorso POESIA 'CALENDIMAGGIO' E RASSEGNA 'TEATROASCUOLA' : Anche per questa edizione il calendario è infatti ricco di spettacoli di vario genere, frutto del lavoro di laboratori scolastici e di compagnie amatoriali. In totale più di 20 rappresentazioni, che ...

Concorso scuola infanzia e primaria al via : su cosa devo prepararmi? : Il decreto relativo al Concorso ordinario per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Potranno partecipare al Concorso per i posti comuni gli aspiranti docenti che possiederanno uno dei seguenti requisiti: diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti, presso gli istituti magistrali, entro l’anno scolastico 2001/02 oppure analogo titolo estero ...

Concorso scuola infanzia primaria : il decreto è in Gazzetta : Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto ministeriale per il Concorso ordinario rivolto ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia. Il prossimo passaggio è l’uscita del bando nel quale verrà specificato chi potrà partecipare ed entro quanto tempo si potrà presentare la domanda attraverso Istanze on line. Il Concorso mette a bando le cattedre su posto comune e su posto di sostegno. I titoli e i ...

Concorso scuola Secondaria 2019 - a luglio il bando : tutte le informazioni per partecipare : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...