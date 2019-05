Agenzia_Ansa : Tria: 'Aumentare il debito? Ci atteniamo a obiettivi Def' #ANSA - Linkiesta : Trovare i miliardi necessari vuol dire tagliare spese, aumentare tasse o crescita del debito pubblico. Ma nelle boz… - TelevideoRai101 : Tria: aumentare debito? Rispettiamo Def -

"Il governo lavora per attuare quello che c'è scritto nel Def, approvato da governo e Parlamento". Così il ministro dell'Economiacommenta le frasi di Salvini sull'aumento delpubblico. "E' chiaro che in campagna elettorale i mercati siano in fibrillazione". Il rischio di "Italexit", paventato da Calenda e Gentiloni (Pd) è "una boutade elettorale". "Sui titoli di Stato italiani in molti hanno guadagnato tanto, sono un buon affare". Italia come la Grecia?"Gli amici europei pensino,prima di parlare",replica all'ausco Loger(Di giovedì 16 maggio 2019)