Mafia | sindaco Verona | ' complimenti ai carabinieri | bel colpo a criminalità'

Mafia - a Mezzojuso applausi al sindaco che dà del ‘farabutto’ a Giletti. E lui scende dal palco per chiedere spiegazioni : Tensione a Non è L’Arena (La7) durante la diretta della trasmissione nella piazza di Mezzojuso, il paese siciliano delle sorelle Napoli, che da 12 anni denunciano intimidazioni e minacce da parte della Mafia dei pascoli. Sul palco è presente anche il sindaco del Comune in provincia di Palermo, Salvatore Giardina, che accusa le donne di non pagare e di percepire pensioni e stipendi da 4500 euro al mese. Il pubblico in piazza difende il ...