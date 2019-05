Elettra Lamborghini | “Non mi sento Vip | mi fa strano Soffro tantissimo”

Elettra Lamborghini : età - altezza - peso - fidanzato e figli : Elettra Lamborghini è un’ereditiera italiana. Elettra è figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il 66 e il 73. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini si è dedicata all’equitazione, partecipando nel corso degli anni a diverse gare regionali e nazionali. Ma quella non è la ...

The Voice - Elettra Lamborghini : "Il mio seno scappa - è curioso..." - : Andrea Conti Elettra Lamborghini rivela perché quando corre verso un concorrente si regge sempre il petto. Ironica, divertente e ottima imprenditrice di se stessa, l'ereditiera ha in progetto un album e un altro programma tv Non si ferma mai, scherza, si diverte, commette gaffe ripetutamente e soprattutto è autoironica. Elettra Lamborghini (25 anni il 17 maggio) è sicuramente una delle rivelazioni della rinnovata edizione di “The ...

Chi è Afrojack - il fidanzato e futuro sposa di Elettra Lamborghini : Dalla sedia rossa di The Voice all’altare, il passo sembra essere facile per Elettra Lamborghini. Già fidanzata da qualche mese con il dj olandese Afrojack, la bella ereditiera ha dichiarato di voler convolare a nozze il prossimo anno. Ma chi è davvero il 31enne che ha conquistato il cuore della “regina del reggaeton italiano”?-- Bello, affascinante e di origini surinamesi, Afrojack è il dj e producer olandese che è ...

Hai proprio delle bombe! Il complimento di Morgan ad Elettra Lamborghini : Doppia gaffe di Morgan a The Voice of Italy che per complimentarsi con la Lamborghini fa allusioni al suo décolleté. Durante l'ultima puntata Morgan non ancora ha trovato nessuna voce da portarsi nella squadra e guardando la Lamborghini le dice: “Elettra tu hai proprio delle bombe”. Attimo di gelo, seguito da fragorose risate da parte degli altri giudici e del pubblico, con Elettra che guardandosi la profonda scollatura risponde a ...

Elettra Lamborghini si sposa : scelti già i nomi dei figli : Elettra Lamborghini parla del matrimonio con il fidanzato Afrojack Continua a gonfie vele la relazione amorosa tra Elettra Lamborghini e Afrojack, deejay e produttore musicale di nazionalità olandese. È stata la stessa ereditiera e cantante a parlare di matrimonio nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I due stanno insieme da pochi mesi […] L'articolo Elettra Lamborghini si sposa: scelti già i nomi dei ...

The Voice 2019 - Elettra Lamborghini confessa : “Sono stanchissima” : Elettra Lamborghini prima di The Voice 2019 confessa di essere stanca Non si può di certo dire che la musica sia tornata a battere nel cuore degli italiani con The Voice of Italy 2019, visto che di talent show ne è piena la televisione e la musica fa parte della vita di tutti i giorni, ma nonostante questo Simona Ventura è riuscita a portare sul piccolo schermo una giuria di coach piuttosto variegata e funzionale: Morgan, Gue Pequeno, Gigi ...

Vorrei un figlio - ma prima devo realizzarmi! I normali progetti di Elettra Lamborghini : E’ la coach rivelazione della nuova edizione di The Voice of Italy condotta da Simona Ventura e, da quando Elettra Lamborghini è apparsa su Rai 2, la curiosità dei fan sulla sua vita privata è notevolmente aumentata. Essendo una delle ereditiere più seguite sui social, dove conta più di 4 milioni di follower, la Lamborghini ha sempre messo in evidenza lussi ed eccessi, ma poche volte ha mostrato la parte più intima e sensibile di sé. Così, ...

Elettra Lamborghini preoccupa i fan : aggiornamento salute e sogno dei figli : Elettra Lamborghini problemi di salute: la coach di The Voice preoccupa i fan e aggiorna Che Elettra Lamborghini abbia dei problemi di salute non è una novità. Alcuni giorni fa, ne ha parlato proprio lei in alcune Instagram stories, spiegando di aver fatto le analisi del sangue e di avere i valori “sballatissimi“. Per questo […] L'articolo Elettra Lamborghini preoccupa i fan: aggiornamento salute e sogno dei figli proviene da ...

Con chi è fidanzata Elettra Lamborghini? Afrojack - il dj olandese che ha fatto perdere la testa alla regina del twerk [GALLERY] : Chi è Afrojack? Il dj olandese fidanzato di Elettra Lamborghini, coach di The Voice 2019 Elettra Lamborghini sta riscuotendo molto successo nel suo ruolo di coach all’edizione 2019 di The Voice. La famosa ereditiera italiana è stata di recente protagonista di “Tinder a sorpresa” de Le Iene, dopo del quale ha affermato di non voler dare una chance alle sue due vittime, perchè felicemente fidanzata. Ma chi è l’uomo ...

Elettra Lamborghini - la rivelazione di 'The voice of Italy' : È abbastanza bella, simpatica, sfacciata e ignorante per diventare una star. Per i social Elettra Lamborghini , ereditiera, coach di The voice of Italy , il talent in onda su Rai2, star lo è già. ...

Elettra Lamborghini rivela : “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta suora” : “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta suora“. A rivelarlo è Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa d’Italia. Impegnata come coach a “The Voice of Italy“, Elettra è perfettamente a suo agio in questo nuovo ruolo, tanto che i suoi interventi sono spesso dei mini-show a suon di latte di soia e “bicciss”. In queste prime puntate del talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha attinto ...

Elettra Lamborghini conquista The Voice : Tatuaggi a macchia di leopardo e curve pericolose per l'esuberante coach del programma di Raidue. La bella ereditiera italiana, autrice dei tormentoni “Pem Pem” e “Mala”, sta conquistando il pubblico di Rai 2 serata dopo serata. Il look appariscente, l’acconciatura con i due chignon a forma di corna, il piglio ironico, la passione per il latte di soia e l’attitudine al twerking sono le caratteristiche che rendono la Lamborghini la vera star del ...

Chi è Elettra Lamborghini? Biografia Wiki - Altezza - Fidanzato e scherzo Iene : Elettra, infatti, è diretta discendente della famiglia che possiede la celeberrima casa automobilistica, conosciuta in tutto il mondo per le vetture sportive che possiede. Di chi è figlia , dunque, e ...

The Voice - Elettra Lamborghini e la chirurgia estetica : 'Ecco cosa mi sono rifatta' : La giovane ereditiera Elettra Lamborghini è famosa per le sue curve mozzafiato e da quando è diventata giudice del programma televisivo The Voice non pochi hanno iniziato a chiedersi se le sue forme ...